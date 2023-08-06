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В Краснодарском крае четыре человека погибли в ДТП

МВД: четыре человека погибли в ДТП в Краснодарском крае, еще трое пострадали

Четыре человека погибли и еще трое пострадали, в том числе несовершеннолетняя девушка, в ДТП в Краснодарском крае. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД.

По информации ведомства, авария произошла с участием четырех машин в Темрюкском районе на 16 км трассы «Тамань — Веселовка». «В двух автомобилях погибли водители и пассажиры — четыре человека. В двух других транспортных средствах трое пострадавших», — говорится в сообщении МВД. Одна из пострадавших — девушка 16 лет.

Позже в ведомстве уточнили, что, по предварительной информации, виновником ДТП стал водитель «Chery Amulet», который выехал на встречную полосу и столкнулся с тремя другими машинами.

15 июля два человека погибли и 17 пострадали в результате столкновения рейсового автобуса с зерновозом в Брюховецком районе Краснодарского края. В салоне автобуса находился 41 человек, из них девять детей. Семеро пострадавших были госпитализированы с различными травмами.

Теги
Краснодарский край ДТП погибшие МВД
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