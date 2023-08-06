Дептранс: в Москве автомобиль сбил пешехода и врезался в остановку

В Москве автомобиль сбил пешехода и врезался в остановку

Фото: DtOperativno / Telegram

В Москве на Судостроительной улице автомобиль сбил пешехода и врезался в остановку, сообщает департамент транспорта столицы.

«На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в сообщении.

В середине июля в Москве водитель такси на Skoda сбил женщину и троих детей, которые переходили дорогу в неположенном месте, сообщали в столичной Госавтоинспекции.

ДТП произошло на улице Дмитрия Ульянова в районе дома № 31. Пострадавших четверо — 56-летняя женщина и дети четырех, шести и десяти лет. «В результате дорожной аварии четверо пешеходов получили травмы и были доставлены в медучреждения», — сообщали в ГАИ.



