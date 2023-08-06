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СК завел дело после убийства подростка под Белгородом

СК возбудил уголовное дело после убийства девочки-подростка под Белгородом
Фото: СК России по Белгородской области
Фото: СК России по Белгородской области

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства 15-летней жительницы Белгородского района, сообщило управление СК по Белгородской области.

4 августа девочка-подросток ушла гулять из дома в поселке Разумное и не вернулась. Ее искали полицейские, волонтеры и силы территориальной обороны, писал замглавы администрации Белгородского района Евгений Попов на своей странице во «ВКонтакте».

Тело девочки нашли 6 августа с признаками насильственной смерти. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК («убийство»). Максимальное наказание — 15 лет лишения свободы.

В Кемеровской области 18 мая пропали девочки — двух и четырех лет, об этом правоохранительным органам сообщили только на следующий день. В поисках участвовали 200 человек, включая полицию, волонтеров, поисковый отряд и добровольцев. Девочек нашли 20 мая. 

4 августа управление Следственного комитета по региону сообщило, что родители детей предстанут перед судом. По версии следствия, обвиняемые с марта по 18 мая не исполняли обязанности по воспитанию — систематически выпивали при детях и скандалили, оставляли детей без присмотра, не кормили полноценно и содержали квартиру в антисанитарных условиях.

«Родители употребляли спиртное, пропажу детей не обнаружили, далее не предпринимали своевременных мер для розыска малолетних дочерей и возвращения детей домой, чем подвергали их жизни опасности», — заявили в СК. Уголовное дело возбуждено по статьям об оставлении в опасности (ст. 125 УК) и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ст. 156 УК).

Обвиняемые сотрудничали со следствием и признали вину. Девочки находятся под опекой родственников.

Теги
Следственный комитет пропажа убийство Белгородская область подросток
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