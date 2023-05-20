В Кемеровской области нашли пропавших детей

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В Кемеровской области нашли двух пропавших сестер, которым два и четыре года. Об этом сообщает региональное управление МВД.

В поисках участвовали 200 человек, включая полицию, волонтеров поискового отряда и добровольцев. Они осматривали дома и строения в поселке, а также обследовали лесной массив и берега реки.

О пропаже детей в поселке Ленинский правоохранительным органам сообщили 19 мая. Поиски велись в течение суток.

В апреле в Сочи нашли пятерых пропавших детей в возрасте восьми, десяти, 11 и 13 лет. Дети пропали 31 марта, они не вернулись домой после прогулки. Родители сутки искали их самостоятельно, а затем обратились в полицию. К поискам привлекли более 70 человек, включая спасателей и волонтеров.