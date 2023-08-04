МВД: в Иркутской области в реке нашли тела мужчины и женщины, пропавших две недели назад

В Иркутской области нашли тела пропавших на рыбалке супругов

Фото: Mvd_38 / Telegram

В Иркутской области в реке Чечуй нашли тела мужчины и женщины, сообщили в телеграм-канале регионального управления МВД.

По предварительным данным, это семейная пара, которая вместе с пятилетним внуком отправилась на рыбалку на моторной лодке по реке Лене 15 июля. Они должны были вернуться 17 июля, но этого не произошло.

Впоследствии поисковая группа обнаружила перевернувшуюся моторную лодку, в которой лежали личные вещи пропавших, спасательные жилеты и рыболовные снасти.

Возбуждено уголовное дело по статье о причинение смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК), максимальное наказание — лишение свободы или принудительные работы на срок до четырех лет.

Накануне в Екатеринбурге нашли тело отца пятилетней девочки, которую он бросил на детской площадке. По предварительным данным, не было следов насильственной смерти и ограбления. Возможной причиной смерти МВД назвали «злоупотребление опасными веществами».