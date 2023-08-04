branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 августа
EUR ЦБ: 102,53 (+0,6) Инвестиции, 03 авг, 16:35 Курс доллара на 4 августа
USD ЦБ: 93,78 (+0,94) Инвестиции, 03 авг, 16:35
FT узнала, что ЕС сочтет успехом встречи по Украине без участия России Политика, 09:41
Деньги и удовлетворенность жизнью не связаны: как тогда стать счастливым Pro, 09:23
Зачем нужен Выксе самый большой в Европе уличный мурал РБК Стиль и СберПервый, 09:22
Кремль отказался на слово верить гарантиям США по зерновой сделке Политика, 09:22
Российской волейболистке дали гражданство Италии «за особые заслуги» Спорт, 09:14
Российские IТ-компании растут на импортозамещении. Покупать ли их акции Pro, 09:05
В Кемеровской области осудят родителей двух потерявшихся весной девочек Общество, 09:03
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Обвиненного в ОАЭ за убийство Ямадаева приговорили в Москве за терроризм Политика, 08:50
Какие квартиры покупают для большой семьи РБК и ПИК, 08:40
В Иркутской области нашли тела пропавших на рыбалке супругов Общество, 08:37
Как получить повышение на работе: пять способов и четыре ситуации Pro, 08:28
Шойгу показали трофейную шведскую БМП в зоне спецоперации Политика, 08:04
Названы самые популярные и редкие имена новорожденных в Москве Life, 08:00
Два человека погибли в результате схода оползня в Грузии Общество, 07:36
Общество ,  
0 

В Иркутской области нашли тела пропавших на рыбалке супругов

МВД: в Иркутской области в реке нашли тела мужчины и женщины, пропавших две недели назад
Фото: Mvd_38 / Telegram
Фото: Mvd_38 / Telegram

В Иркутской области в реке Чечуй нашли тела мужчины и женщины, сообщили в телеграм-канале регионального управления МВД.

По предварительным данным, это семейная пара, которая вместе с пятилетним внуком отправилась на рыбалку на моторной лодке по реке Лене 15 июля. Они должны были вернуться 17 июля, но этого не произошло.

Впоследствии поисковая группа обнаружила перевернувшуюся моторную лодку, в которой лежали личные вещи пропавших, спасательные жилеты и рыболовные снасти.

Возбуждено уголовное дело по статье о причинение смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК), максимальное наказание — лишение свободы или принудительные работы на срок до четырех лет.

Накануне в Екатеринбурге нашли тело отца пятилетней девочки, которую он бросил на детской площадке. По предварительным данным, не было следов насильственной смерти и ограбления. Возможной причиной смерти МВД назвали «злоупотребление опасными веществами».

Теги
Иркутская область река утонул
Материалы по теме
В Иркутске обнаружили тело пропавшей полуторагодовалой девочки
Общество
Два человека погибли в результате схода оползня в Грузии
Общество
В Екатеринбурге нашли тело мужчины, бросившего 5-летнюю дочь во дворе
Общество