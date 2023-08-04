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В Кемеровской области осудят родителей двух потерявшихся весной девочек

СК: в Кемеровской области осудят родителей двух потерявшихся весной девочек
Фото: СК России
Фото: СК России

В Кемеровской области предстанут перед судом родители двух потерявшихся весной девочек, сообщило управление Следственного комитета по региону.

По версии следствия, обвиняемые с марта по 18 мая не исполняли обязанности по воспитанию — систематически выпивали при детях и скандалили, оставляли детей без присмотра, не кормили полноценно и содержали квартиру в антисанитарных условиях. «Родители употребляли спиртное, пропажу детей не обнаружили, далее не предпринимали своевременных мер для розыска малолетних дочерей и возвращения детей домой, чем подвергали их жизни опасности», — подчеркнули в ведомстве.

Уголовное дело возбуждено по статьям об оставлении в опасности (ст. 125 УК) и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ст. 156 УК).

Обвиняемые сотрудничали со следствием и признали вину. Девочки — двух и четырех лет — находятся под опекой родственников.

Две сестры пропали 18 мая, об этом правоохранительным органам сообщили только на следующий день. В поисках участвовали 200 человек, включая полицию, волонтеров, поисковый отряд и добровольцев. Девочек нашли 20 мая, сообщили в региональном управлении МВД.

В конце июня в Кузбассе пропали трое детей на спуске с пика Поднебесный. По данным МВД, им от 13 до 15 лет, во время спуска они ушли вперед от к группы, но к лагерю не вышли. В поиске участвовали четыре поисковые группы, также задействовали беспилотники.

Теги
Кузбасс СУ СКР уголовное дело родители Дети
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