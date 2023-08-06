Собянин сообщил о сбитом на подлете к Москве беспилотнике
Собянин сообщил о сбитом на подлете к Москве беспилотнике
Силы противовоздушной обороны сбили беспилотник на подлете к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
«Сегодня в районе 11 часов была попытка прорыва на Москву беспилотника. На подлете силами ПВО был уничтожен. Военные молодцы», — написал он.
Ранее 6 августа столичный аэропорт Внуково сообщил, что временно прекращает прием и вылет самолетов «по независящим от аэропорта причинам». Телеграм-канал Mash писал, что в воздушной гавани ввели план «Ковер». Как правило, его вводят в действие при обнаружении неизвестных или опасных объектов в небе.
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