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У пляжа в Севастополе нашли морскую мину

Губернатор Севастополя Развожаев: у пляжа «Любимовка» обнаружили морскую мину
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Военная операция на Украине
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

В районе пляжа в Севастополе обнаружили морскую мину, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.

Мину нашли на расстоянии менее 100 метров от берега в районе пляжа «Любимовка». Она дрейфует в сторону Северной бухты.

«Все оперативные службы оповещены. Спецслужбы флота работают на месте, если состояние мины позволит, то она будет отбуксирована в безопасное место, если нет, то в ближайшее время мина будет уничтожена в акватории», — написал Развожаев.

В марте прошлого года ФСБ сообщила, что после начала российской военной операции украинские военные разместили на подходах к портам Одесса, Очаков, Черноморск и Южный 420 якорных мин. У некоторых из них оборвались тросы, и снаряды под воздействием течений стали дрейфовать в Черном море.

После этого Турция нейтрализовала несколько снарядов, для обезвреживания одной из мин пришлось временно перекрыть движение по Босфору. Дрейфующие мины также находили в побережья Болгарии и Румынии.

В середине июля Минобороны России сообщило об обнаружении в северо-западной части Черного моря дрейфующей украинской мины. Черноморский флот предупредил мореплавателей об опасности. Через несколько дней мину уничтожили стрельбой из пулемета с вертолета Ка-27.

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Теги
Севастополь Михаил Развожаев мина Черное море
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