На пляже вблизи Стамбула нашли 28 артиллерийских снарядов

Фото: Artur Widak / Global Look Press

Общественный пляж Софулар в районе Шиле к северо-востоку от Стамбула закрыли после того, как местный житель обнаружил там 28 неразорвавшихся артиллерийских снарядов. Об этом сообщает телеканал NTV со ссылкой на заявление губернатора региона.

Мужчина увидел снаряды в море, когда заходил в него, и сообщил об этом властям. Полиция попросила всех отдыхающих покинуть пляж.

Как уточняет Haber3 со ссылкой на это же заявление, снаряды были обнаружены утром 28 июля. Сначала водолазы не могли погрузиться глубже, чтобы их осмотреть, из-за погодных условий. Затем было установлено, что девять объектов лежат на глубине около полуметра.

Водолазы сфотографировали объекты. После изучения снимков специалисты пришли к выводу, что речь идет об артиллерийских снарядах.

К 30 июля водолазы нашли в близлежащем районе 28 таких снарядов. Восемь из них удалось уничтожить, однако работы по-прежнему продолжаются. Ожидается, что все оставшиеся снаряды будут уничтожены 2 августа.

Власти пообещали оповестить граждан, проживающих в радиусе 1,2 км от места обнаружения боеприпасов, и принять все необходимые меры безопасности.