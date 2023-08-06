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Белоусов сообщил о планах собрать в России 18 тыс. беспилотников

Белоусов: Россия должна произвести 18 тыс. крупных и средних гражданских БПЛА в 2024 году

Россия должна выйти на производство 18 тыс. крупных и средних гражданских беспилотников к 2024 году, сообщил первый вице-премьер Андрей Белоусов.

«Напомню, что мы должны уже в следующем году выйти на цифру порядка 18 тыс. крупных и средних беспилотников. Это без учета беспилотников весом менее 1 кг, которых будет десятки тысяч», — сказал он на интенсиве «Архипелаг-2023» в Новосибирске (цитата по ТАСС).

В конце 2022 года президент России Владимир Путин поручил подготовить стратегию развития беспилотной авиации. Также завершается подготовка национального проекта развития беспилотных авиационных систем, говорил первый вице-премьер Андрей Белоусов. Ее планируется утвердить до сентября.

Правительство России в июне утвердило стратегию развития беспилотной авиации до 2030 года и на перспективу до 2035 года. Главной целью стратегии в кабмине назвали появление «новой отрасли экономики, связанной с созданием и использованием гражданских беспилотников».

В том же месяце Путин заявил, что Россия будет форсировать производство беспилотников. Он пообещал обеспечить дронами «все войсковые звенья, включая отделения, взводы, роты и батальоны».
 

Теги
Андрей Белоусов беспилотники правительство
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