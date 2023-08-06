Белоусов заявил о готовности России к запуску беспилотной отрасли

Линейка беспилотных систем в стране «практически полная», отметил первый вице-премьер. По его словам, российские образцы дронов находятся на уровне мировых, а некоторые даже превосходят

Россия готова к запуску отрасли беспилотных авиационных систем, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов.

«У нас есть далеко не все, но мы можем сделать все на уровне образцов, на уровне прототипов, демонстраторов, у нас практически вся линейка, может быть, за исключением отдельных компонентов» — сказал Белоусов на интенсиве «Архипелаг 2023» в Новосибирске (цитата по ТАСС).

Он отметил, что линейка самих беспилотных систем «практически полная». По его словам, российские образцы беспилотников находятся на уровне мировых, а некоторые даже превосходят. «Я обнаружил, что, оказывается, у нас есть производители двигателей, которые пользуются спросом и у зарубежных партнеров», — добавил первый вице-премьер.

Замглавы Росавиации Андрей Добряков сообщал, что ведомство зарегистрировало более 100 тыс. дронов, для которых требуется такое же количество операторов. По оценке Минпромторга, к 2030 году парк беспилотников будет пополняться 100 тыс. единиц ежегодно.

В конце 2022 года президент Владимир Путин поручил подготовить стратегию развития беспилотной авиации. Правительство утвердило ее в июне. Также завершается подготовка национального проекта развития беспилотных авиационных систем, говорил первый вице-премьер Андрей Белоусов. Ее планируется утвердить до сентября.

В июне Путин говорил, что Россия будет форсировать производство беспилотников. Он пообещал обеспечить дронами «все войсковые звенья, включая отделения, взводы, роты и батальоны».

