branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 августа
EUR ЦБ: 103,84 (+1,31) Инвестиции, 04 авг, 16:23 Курс доллара на 5 августа
USD ЦБ: 94,81 (+1,03) Инвестиции, 04 авг, 16:23
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 09:01
Военная операция на Украине. Главное Политика, 09:00
Как изменилась аудитория сервисов знакомств после ухода Tinder из России Технологии и медиа, 09:00
Какие квартиры покупают для большой семьи РБК и ПИК, 08:40
Усманов ответил на санкции фразой «друзья так себя не ведут» Бизнес, 08:37
Маск пообещал оплатить судебные иски уволенных за лайки в Twitter Технологии и медиа, 08:25
В Брянской области силы ПВО уничтожили два дрона Политика, 08:20
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Блогер победил экс-чемпиона UFC в боксерском поединке Спорт, 08:17
Белоусов заявил о готовности России к запуску беспилотной отрасли Экономика, 08:15
На монумент «Родина-мать» в Киеве установили украинский герб Общество, 07:56
На юге Приморского края объявили штормовое предупреждение из-за дождей Общество, 07:45
Деревня Кулига в Курской области попала под обстрел ВСУ Политика, 07:27
Филиппины обвинили Китай в применении водометов против своих кораблей Политика, 06:54
Минобороны сообщило об ударах Су-34 по пунктам дислокации ВСУ Политика, 06:18
Экономика ,  
0 

Белоусов заявил о готовности России к запуску беспилотной отрасли

Белоусов: Россия готова к старту беспилотной отрасли
Линейка беспилотных систем в стране «практически полная», отметил первый вице-премьер. По его словам, российские образцы дронов находятся на уровне мировых, а некоторые даже превосходят

Россия готова к запуску отрасли беспилотных авиационных систем, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов.

«У нас есть далеко не все, но мы можем сделать все на уровне образцов, на уровне прототипов, демонстраторов, у нас практически вся линейка, может быть, за исключением отдельных компонентов» — сказал Белоусов на интенсиве «Архипелаг 2023» в Новосибирске (цитата по ТАСС).

Он отметил, что линейка самих беспилотных систем «практически полная». По его словам, российские образцы беспилотников находятся на уровне мировых, а некоторые даже превосходят. «Я обнаружил, что, оказывается, у нас есть производители двигателей, которые пользуются спросом и у зарубежных партнеров», — добавил первый вице-премьер.

Замглавы Росавиации Андрей Добряков сообщал, что ведомство зарегистрировало более 100 тыс. дронов, для которых требуется такое же количество операторов. По оценке Минпромторга, к 2030 году парк беспилотников будет пополняться 100 тыс. единиц ежегодно.

В конце 2022 года президент Владимир Путин поручил подготовить стратегию развития беспилотной авиации. Правительство утвердило ее в июне. Также завершается подготовка национального проекта развития беспилотных авиационных систем, говорил первый вице-премьер Андрей Белоусов. Ее планируется утвердить до сентября.

В июне Путин говорил, что Россия будет форсировать производство беспилотников. Он пообещал обеспечить дронами «все войсковые звенья, включая отделения, взводы, роты и батальоны».
 

Читайте на РБК Pro
Азия обгоняет Запад. Как изменятся фондовые рынки к 2075 году
Какие четыре главные ошибки сводят на нет всю пользу приседаний
Разгон зарплат и перекупка кадров: что надо знать о рынке труда-2023
Страх упустить выгоду: почему рынок IPO начал оживать
Авторы
Теги
Елена Чернышова
Андрей Белоусов беспилотники
Материалы по теме
Альянс малой авиации предупредил министра о рисках из-за дронов
Бизнес
Минтранс оценил создание инфраструктуры для полетов дронов в ₽240 млрд
Бизнес
Кабмин по поручению Путина разработал стратегию развития беспилотников
Политика