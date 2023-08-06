В Киеве отложили подъем трезубца на щит монумента «Родина-мать»

Подъем герба Украины — трезубца — на щит монумента «Родина-мать» в Киеве остановили из-за наступления темноты, работы продолжатся утром 6 августа. Об этом сообщает «Страна.ua» в телеграм-канале.

К концу первого дня трезубец подняли на высоту 24 м, пишет портал. Общая высота монумента — 102 м (с постаментом).

Издание опубликовало фотографию с места, на которой видно, что элемент лежит на вершине первого яруса памятника.

Сколько еще времени займут работы, пока неизвестно. Это будет зависеть от погодных условий и от того, объявят ли в городе воздушную тревогу, отмечает «Страна.ua». Когда в Киеве звучат сигналы воздушной тревоги, работы приостанавливают, уточняет портал.

Работы по демонтажу герба СССР, на место которого хотят поместить герб Украины, начались днем 26 июля. 5 августа специалисты планировали приступить к установке трезубца, однако работы переносили из-за сильного ветра, пишет Суспiльне. В результате монтаж начался только вечером.

Как уточнил исполняющий обязанности министра культуры Украины Ростислав Карандеев, работы планируют завершить ко Дню флага Украины — 23 августа.

Памятник «Родина-мать» находится на правом берегу Днепра на территории Музея истории Украины во Второй мировой войне. Он был открыт в 1981 году генеральным секретарем ЦК КПСС Леонидом Брежневым. Это пятый по высоте монумент в мире.

В конце июля Директор Национального музея истории Украины во Второй мировой войне Юрий Савчук заявил, что «Родину-мать» переименуют в «Украину-мать». Соответствующее решение было принято на заседании ученого совета музея. Савчук выразил надежду, что Минкульт Украины утвердит это решение накануне Дня независимости Украины 24 августа.