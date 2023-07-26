В Киеве началась замена трезубцем герба СССР на монументе «Родина-мать»

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В столице Украины начались работы по демонтажу герба Советского Союза с монумента «Родина-мать». Вместо советского герба будет установлен герб Украины — трезубец.

Минкульт Украины сообщил, что забраковал сталь, предоставленную «Запорожсталью» для изготовления трезубца на щит монумента. В ведомстве заявили, что материал не отвечает техническим требованиям, потому что он должен быть идентичен тому, из которого изготовили сам монумент. «Предоставленная комбинатом сталь имеет разную толщину, что может изменить вес всей конструкции. Кроме того, материал с комбината имел значительное количество повреждений, что осложнило и замедлило бы подготовительные работы», — говорится в сообщении ведомства.

Поэтому для изготовления трезубца решили использовать сталь европейского производства. Герб изготовят на одном из киевских предприятий. Цена вопроса — 28 млн грн, которые собрали доноры и меценаты, уточнили в министерстве. Издание «Страна» рассказало, что автор герба — скульптор Алексей Пергаменщик. «С середины мая я почти не спал, почти не ел и не видел семью. Постоянно занимался, общался с автором герба, который был утвержден на законодательном уровне в 1992 году. Мы с ним общались, как геральдически правильно изобразить герб на скульптуре. Абсолютно ничего не меняли в плане пропорций самого герба: все радиусы, углы и все соотношения идентичны тем, которые прописаны в Конституции», — рассказал скульптор. По его словам, материал трезубца идентичен материалу самой скульптуры, а вес — около 400 кг.

«Сам тризуб не должен по весу нагружать конструкцию больше, чем она нагружена советским гербом. Мы абсолютно не меняли ничего в плане канонов данной скульптуры, взяли тот же материал для тризуба, из которого сделана «Родина-мать», — титаносодержащую нержавеющую сталь 1,5 мм толщиной», — заверил автор.

Памятник «Родина-мать» находится на правом берегу Днепра на территории Музея истории Украины во Второй мировой войне. Он был открыт в 1981 году генеральным секретарем ЦК КПСС Леонидом Брежневым. Высота памятника — 102 м (с постаментом), это пятый по высоте памятник в мире. Для сравнения: высота «Родины-матери» в Волгограде — 87 м с постаментом (12-е место).

Ранее герб уже пытались поменять, но от планов отказались — тогда власти Украины это объяснили необходимостью проработать вопрос «с точки зрения законодательства». Комментируя планы демонтировать герб СССР, МИД России в 2017 году говорил, что есть надежда, что этого не произойдет. «Невозможно понять «демонтаж» общей истории, которым сейчас занимается политический истеблишмент на Украине», — говорила представитель ведомства Мария Захарова.