В Киеве началась замена трезубцем герба СССР на монументе «Родина-мать»

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

   

Лента новостей
Курс евро на 26 июля
EUR ЦБ: 99,69 (-0,67) Инвестиции, 25 июл, 17:36 Курс доллара на 26 июля
USD ЦБ: 90,09 (-0,39) Инвестиции, 25 июл, 17:36
«Газель» взорвалась на дороге в Тюмени. Видео Общество, 13:56
Путин назначил дату главного военно-морского парада в Петербурге Политика, 13:55
Квартиры в готовых проектах: дома с инфраструктурой для жизни РБК и ПИК, 13:54
МОК отказался от дедлайнов по допуску россиян на Олимпиаду Спорт, 13:54
Количество россиян без друзей выросло за десять лет Общество, 13:47
Постпред в Женеве назвал выводы ООН об ударе по Еленовке некомпетентными Политика, 13:45
Защита Сачкова обратится к Путину после приговора за госизмену Общество, 13:43
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Кадры визита Шойгу в Северную Корею Политика, 13:34
МВД и ФСБ выступили против ускоренной выдачи загранпаспортов за плату Политика, 13:33
Электробусы и клены: как в Москве снижают выбросы парниковых газов РБК и ДПиООС, 13:31
Суд приговорил основателя Group-IB Илью Сачкова к 14 годам за госизмену Общество, 13:23
«Логистическая компания сегодня — это больше про ИТ, чем про перевозку» РБК+, 13:19
Против журналистки Соколовской возбудили дело о фейках об армии Политика, 13:18
Украинский шпажист отказался выходить на поединок против россиянина на ЧМ Спорт, 13:17
Политика ,  
0 

В Киеве началась замена трезубцем герба СССР на монументе «Родина-мать»

В Киеве началась замена трезубцем герба СССР на монументе «Родина-мать»
Video

В столице Украины начались работы по демонтажу герба Советского Союза с монумента «Родина-мать». Вместо советского герба будет установлен герб Украины — трезубец.

Минкульт Украины сообщил, что забраковал сталь, предоставленную «Запорожсталью» для изготовления трезубца на щит монумента. В ведомстве заявили, что материал не отвечает техническим требованиям, потому что он должен быть идентичен тому, из которого изготовили сам монумент. «Предоставленная комбинатом сталь имеет разную толщину, что может изменить вес всей конструкции. Кроме того, материал с комбината имел значительное количество повреждений, что осложнило и замедлило бы подготовительные работы», — говорится в сообщении ведомства.

Поэтому для изготовления трезубца решили использовать сталь европейского производства. Герб изготовят на одном из киевских предприятий. Цена вопроса — 28 млн грн, которые собрали доноры и меценаты, уточнили в министерстве. Издание «Страна» рассказало, что автор герба — скульптор Алексей Пергаменщик. «С середины мая я почти не спал, почти не ел и не видел семью. Постоянно занимался, общался с автором герба, который был утвержден на законодательном уровне в 1992 году. Мы с ним общались, как геральдически правильно изобразить герб на скульптуре. Абсолютно ничего не меняли в плане пропорций самого герба: все радиусы, углы и все соотношения идентичны тем, которые прописаны в Конституции», — рассказал скульптор. По его словам, материал трезубца идентичен материалу самой скульптуры, а вес — около 400 кг.

«Сам тризуб не должен по весу нагружать конструкцию больше, чем она нагружена советским гербом. Мы абсолютно не меняли ничего в плане канонов данной скульптуры, взяли тот же материал для тризуба, из которого сделана «Родина-мать», — титаносодержащую нержавеющую сталь 1,5 мм толщиной», — заверил автор.

Памятник «Родина-мать» находится на правом берегу Днепра на территории Музея истории Украины во Второй мировой войне. Он был открыт в 1981 году генеральным секретарем ЦК КПСС Леонидом Брежневым. Высота памятника — 102 м (с постаментом), это пятый по высоте памятник в мире. Для сравнения: высота «Родины-матери» в Волгограде — 87 м с постаментом (12-е место).

Ранее герб уже пытались поменять, но от планов отказались — тогда власти Украины это объяснили необходимостью проработать вопрос «с точки зрения законодательства». Комментируя планы демонтировать герб СССР, МИД России в 2017 году говорил, что есть надежда, что этого не произойдет. «Невозможно понять «демонтаж» общей истории, которым сейчас занимается политический истеблишмент на Украине», — говорила представитель ведомства Мария Захарова.

Читайте на РБК Pro
Злость, обида, зависть: как строить диалог с сотрудником «в негативе»
Ждет ли успех IPO минералки бывшего креативного директора Netflix
«Я всегда засыпаю за 10 секунд»: как выстроил свою жизнь кофаундер PayPal
«Нам не до тебя!»: как эффективно организовать стажировку
Теги
Украина памятник Минкультуры Украины
Материалы по теме
Киев обвинил Рабиновича в госизмене за «пропаганду руководству ЕС»
Политика
Киев предупредил о новых ударах по Крыму и Крымскому мосту
Политика
Киев отчитается перед Пентагоном о применении кассетных боеприпасов
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter