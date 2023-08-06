Старовойт: деревня Кулига в Курской области попала под обстрел ВСУ

Деревня Кулига в Курской области попала под обстрел ВСУ

Деревня Кулига Рыльского района Курской области попала под обстрел со стороны Украины, сообщил губернатор Роман Старовойт.

В результате повреждения получили окна, кровли и фасады трех домовладений, а также три окна в здании школы.

Кроме того, повреждены трактор и легковой автомобиль.

Рыльский район граничит с Сумской областью Украины.

Накануне вечером в очередной раз был обстрелян поселок Теткино Глушковского района. Губернатор писал о «десяти прилетах». В результате были повреждены окна, крыши, фасады и заборы в 12 домовладениях.

4 августа около полуночи с украинского беспилотника были сброшены взрывные устройства в Рыльске. Никто не пострадал, повреждения получили окна в двух административных зданиях, а также стекла выбило в Покровском храме.