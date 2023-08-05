Курский губернатор сообщил об обстреле поселка Теткино

Под обстрел со стороны Украины попал поселок Теткино Глушковского района, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в своем телеграм-канале.

В селе зафиксировали десять «прилетов». Повреждены окна, крыши, фасады и заборы в 12 домовладениях. Всем собственникам имущества окажут помощь, заверил Старовойт.

После начала военной операции на Украине Курская область наряду с другими приграничными регионами регулярно подвергается обстрелам. Ночью Старовойт сообщил, что украинский беспилотник сбросил взрывные устройства в городе Рыльск. Пострадавших нет, повреждены окна в двух административных зданиях, выбиты стекла в Покровском храме.

Поселок Теткино последний раз попадал под обстрел 31 июля, было зафиксировано пять «прилетов» в районе улицы Белопольской. Повреждено несколько домовладений.

В тот же день под обстрел попал поселок Краснооктябрьский, было зафиксировано четыре «прилета». Из-за повреждения линии электропередачи населенный пункт оказался обесточен.