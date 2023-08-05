branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 августа
EUR ЦБ: 103,84 (+1,31) Инвестиции, 04 авг, 16:23 Курс доллара на 5 августа
USD ЦБ: 94,81 (+1,03) Инвестиции, 04 авг, 16:23
В городе на юго-западе Германии выпало до 30 см града Общество, 23:44
Коммерческие помещения в жилых комплексах: где найти и как купить РБК и ПИК, 23:44
Corriere узнала первые результаты встречи по Украине без участия России Политика, 23:26
Минус 65: как строят железную дорогу в экстремальном климате РБК и ЭЛСИ, 23:00
AP узнало про просьбу о помощи от нигерских мятежников к ЧВК «Вагнер» Политика, 22:44
В ДНР обвинили Киев в ударе кассетными боеприпасами по центру Донецка Политика, 22:33
Курский губернатор сообщил об обстреле поселка Теткино Политика, 22:31
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Как продвигаться молодому музыканту через инди-лейбл РБК и ВКонтакте, 22:22
Главы МИД Турции и Украины обсудили восстановление зерновой сделки Политика, 22:07
ЦСКА впервые за шесть лет разгромил «Локомотив» в чемпионате России Спорт, 21:58
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 21:50
Продуман каждый метр: каким бывает современное жилье РБК и ПИК, 21:48
В центре Москвы сгорел суперкар Lamborghini Общество, 21:36
В Киеве начали устанавливать герб Украины на монумент «Родина-мать» Политика, 21:27
Военная операция на Украине ,  
0 

Курский губернатор сообщил об обстреле поселка Теткино

Курский губернатор Старовойт: под обстрел попал поселок Теткино Глушковского района
Сюжет
Военная операция на Украине

Под обстрел со стороны Украины попал поселок Теткино Глушковского района, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в своем телеграм-канале.

В селе зафиксировали десять «прилетов». Повреждены окна, крыши, фасады и заборы в 12 домовладениях. Всем собственникам имущества окажут помощь, заверил Старовойт.

После начала военной операции на Украине Курская область наряду с другими приграничными регионами регулярно подвергается обстрелам. Ночью Старовойт сообщил, что украинский беспилотник сбросил взрывные устройства в городе Рыльск. Пострадавших нет, повреждены окна в двух административных зданиях, выбиты стекла в Покровском храме.

Поселок Теткино последний раз попадал под обстрел 31 июля, было зафиксировано пять «прилетов» в районе улицы Белопольской. Повреждено несколько домовладений.

В тот же день под обстрел попал поселок Краснооктябрьский, было зафиксировано четыре «прилета». Из-за повреждения линии электропередачи населенный пункт оказался обесточен.

Курский губернатор сообщил об обстреле поселка Теткино
Курский губернатор сообщил об обстреле поселка Теткино

Читайте на РБК Pro
Алхимик или стратег: кто вы как лидер и чем это знание поможет бизнесу
Топ-10 глобальных компаний с перспективами роста. Выбор Bloomberg
Какие четыре главные ошибки сводят на нет всю пользу приседаний
Ниже нуля. В США арестован выходец из СССР, обвиненный в краже миллионов
Теги
Персоны
Курская область Роман Старовойт обстрел
Роман Старовойт фото

Роман Старовойт

губернатор Курской области

20 января 1972 года
Материалы по теме
Курский губернатор сообщил о сброшенных взрывных устройствах с дрона
Политика
Власти Курской области объяснили выдачу теробороне карабинов «Сайга»
Политика
При обстреле Елизаветовки в Курской области насчитали десять взрывов
Политика