В подмосковной Яхроме загорелись склады у автоцентра Lada

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В подмосковном городе Яхроме возник крупный пожар, пламя охватило здание складов, сообщили РБК в пресс-службе МЧС России.

Возгорание возникло по адресу: Шлюзовый переулок, дом 1, на месте работают пожарные расчеты.

«Загорание внутри склада, площадь уточняем. Силы и средства на месте работают», — говорится в сообщении.

По данным телеграм-канала Shot, пожар начался возле автоцентра Lada. Причина пожара пока не установлена. По предварительным данным, загорелись два склада с пластиком и резиной.

Агентство «Москва» уточнило, что площадь пожара оценивается в 2,5 тыс. кв. м. По предварительным данным, никто не пострадал.

В начале недели в подмосковных Люберцах загорелись три ангара на строительной базе недалеко от магазина «Леруа Мерлен». По данным МЧС, возгорание произошло при сварочных работах на складе предприятия по производству резиновых шин. В ведомстве уточнили, что площадь пожара тогда составила 1,2 тыс. кв. м. К тушению привлекли 70 человек и 21 единицу техники.