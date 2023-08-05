В Джидде в Саудовской Аравии начались переговоры по мирному урегулированию на Украине

В Джидде начались переговоры по мирному урегулированию на Украине

В Джидде в Саудовской Аравии начались двухдневные переговоры, посвященные украинскому конфликту. Об этом сообщил саудовский государственный телеканал Al-Ekhbariya.

На переговоры приехали представители примерно 40 стран, России среди них нет. Свое участие подтвердили, в частности, Польша, Великобритания, ЮАР, Китай и Индия. США представлены на уровне советника президента по национальной безопасности Джейка Салливана. От Китая приехал представитель правительства по вопросам Евразии Ли Хуэй.

Участники переговоров обсудят ключевые принципы урегулирования украинского конфликта. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак накануне заявил, что разговор «будет трудным». По его словам, встреча станет продолжением переговоров, которые прошли в Копенгагене 24 июня.

Планируется, что в Джидде президент Украины Владимир Зеленский представит свою «формулу мира», впервые выдвинутую им осенью 2022 года на саммите G20. В нее входят десять пунктов, в том числе вывод российских войск. Издание Politico писало, что цель переговоров — объединить страны глобального Юга, то есть Бразилию, Индию и Южную Африку, с европейскими странами и США вокруг мирного плана по Украине.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что Кремль будет следить за ходом переговоров в Саудовской Аравии. По данным Politico, Эр-Рияд планирует проинформировать Москву об итогах встречи.