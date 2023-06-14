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На вокалиста Rammstein завели дело после обвинений в домогательствах

Против фронтмена Rammstein Линдеманна начали расследование из-за домогательств
За последние несколько недель несколько женщин обвинили Тилля Линдеманна в сексуальных домогательствах во время концертов, пишет Tagesspiegel. Сам музыкант отвергает обвинения
Тилль Линдеманн
Тилль Линдеманн (Фото: Christian Thiel / imago-images.de / Global Look Press)

Прокуратура Берлина начала расследование в отношении фронтмена группы Rammstein Тилля Линдеманна, пишет газета Tagesspiegel.

По данным издания, за последние несколько недель несколько женщин обвинили музыканта в сексуальных домогательствах во время концертов. Сам Линдеманн отвергает обвинения.

Газета отмечает, что это первое расследование, инициированное против вокалиста Rammstein. Его подозревают по статье 177 Уголовного кодекса Германии о сексуальном домогательстве, сексуальном понуждении и изнасиловании. Музыканту грозит тюремное заключение от шести месяцев до пяти лет. Кроме того, против него возбуждено еще несколько уголовных дел за разные преступления. В прокуратуре сообщили, что подозрения связаны в том числе с наркотиками.

Обвинения против 60-летнего Линдеманна первой выдвинула 24-летняя ирландская певица Шелби Линн. В конце мая она утверждала, что ее вместе с другими девушками пригласили на вечеринку с музыкантами Rammstein перед концертом в Вильнюсе, на которой Линдеманн разливал текилу. Потом во время антракта ее провели в небольшую комнату для встречи с фронтменом. До этого девушка несколько раз говорила, что не хочет секса с ним. Однако Линдеманн считал иначе и рассердился, когда она снова отказалась, писала газета Berliner Zeitung со ссылкой на сообщение ирландки в социальных сетях. По утверждению Линн, утром она проснулась в синяках, ее знобило и тошнило. Вспомнить она могла лишь отдельные фрагменты того, что произошло накануне. По мнению девушки, ее накачали наркотиками.

Позднее девушка признала, что Линдеманн ее не трогал. «Я никогда не говорила, что он меня изнасиловал», — сказала девушка.

Литовская полиция не стала возбуждать дело против Линдеманна и группы. Линн подала жалобу на это решение, пишет Die Welt.

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Другая фанатка группы, ютубер Кайла Шикс (Кая Лоска), утверждала, что в помещении, куда приглашали девушек, были «алкоголь и два дивана». На них сидели восемь девушек, Линдеманн заходил и якобы выбирал себе понравившуюся для секса.

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Теги
Елена Чернышова
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