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Universal Music приостановила сотрудничество с Rammstein из-за Линдеманна

Universal Music ограничила сотрудничество с Rammstein из-за обвинений против Линдеманна

Звукозаписывающая компания Universal Music Entertainment ограничила рекламное сотрудничество с группой Rammstein из-за обвинений в адрес ее фронтмена и вокалиста Тилля Линдеманна, связанных с изнасилованием. Об этом Spiegel сообщили представители компании.

«Обвинения против Тилля Линдеманна шокировали нас, и мы с большим уважением относимся к женщинам, которые так смело высказались по этому делу. <...> После того, как стало известно об обвинениях, мы приостановили маркетинговую и рекламную деятельность для записей группы до дальнейшего уведомления», — заявили в Universal Music.

При этом компания хочет дождаться полного разъяснения обвинений, в том числе со стороны властей Германии, поскольку это «абсолютно необходимо и должно отвечать интересам всей группы». Spiegel отмечает, что еще на прошлой неделе Universal Music сообщала, что продолжает издавать песни группы, несмотря на обвинения в адрес Линдеманна.

14 июня прокуратура Берлина начала расследование в отношении вокалиста Rammstein, сообщало издание Tagesspiegel. По его данным, за последние несколько недель несколько женщин обвинили Линдеманна в сексуальных домогательствах во время концертов. Музыкант эти обвинения отвергает. Газета отмечает, что это первое расследование, инициированное против вокалиста группы. Его подозревают по статье 177 Уголовного кодекса Германии о сексуальном домогательстве и изнасиловании, по ней ему грозит тюремное заключение от полугода до пяти лет. Кроме того, против него возбуждено еще несколько уголовных дел, связанных, в том числе, с наркотиками.

Теги
Германия Rammstein сексуальные домогательства
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