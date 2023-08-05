В Сочи самолет повредил двигатель при столкновении с трапом в аэропорту
Пассажирский самолет Airbus A330-300 задел крылом и мотогондолой левого двигателя телетрап, сообщила пресс-служба аэропорта Сочи.
Борт принадлежит авиакомпании Nordwind. Самолет следовал в Сочи из Нижнего Новгорода. После инцидента Nordwind заменила борт для следующего рейса по маршруту Сочи — Новосибирск. Представители авиакомпании работают с пассажирами, им будет предоставлены напитки и питание. Исходя из информации на онлайн-табло аэропорта, самолет вылетел в 6:35 мск.
В начале июля из-за ливней в Сочи 17 самолетов ушли на запасные аэродромы для обеспечения безопасности пассажиров во время полетов. 9 июля в городе закрыли все городские пляжи из-за дождей, града и смерчей. В Сочи действовало штормовое предупреждение. 28 июля 13 самолетов, летящих в Сочи, приняли решение уйти на запасной аэродром в Минеральных водах из-за сильного ветра.