СК завел дело после гибели двух человек при крушении гидросамолета в Красноярском крае

СК завел дело после гибели экипажа при крушении гидросамолета в Дудинке

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Следователи возбудили уголовное дело после гибели двух людей при крушении гидросамолета в Дудинке на севере Красноярского края. Об этом сообщило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

Согласно сообщению, инцидент произошел утром 2 августа на реке Дудинская между нулевым причалом и причалом высокой воды Дудинского морского порта. Гидросамолет при взлете разбился о берег и загорелся. На борту находились два человека, оба погибли.



По данному факту завели дело по ч. 2 ст. 263 УК России (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Максимальное наказание по данной статье — лишение свободы на срок до пяти лет.

Сейчас следователи и криминалисты работают на месте происшествия для установления всех обстоятельств.

В конце июня два человека погибли при крушении легкомоторного самолета недалеко от Ступино в Московской области. По данным телеграм-канала «112», Як-52 упал во время тренировочного полета на аэродроме Малино, так как не смог выйти из фигуры из-за недостаточной высоты.