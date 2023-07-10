В Сочи 17 самолетов ушли на запасные аэродромы из-за плохой погоды

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Из-за ливней в Сочи 17 самолетов ушли на запасные аэродромы для обеспечения безопасности пассажиров во время полетов. Об этом «РБК Краснодар» рассказали в пресс-службе аэропорта города.

«За прошедшие сутки командирами 17 воздушных судов были приняты решения уйти на запасные аэродромы с целью обеспечения безопасности пассажиров во время полетов», — сообщили в пресс-службе. По данным на 10:00, 15 из 17 бортов уже прибыли в аэропорт, часом ранее 13 из них были обслужены и отправлены в города назначения.

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9 июля в Сочи закрыли все городские пляжи из-за дождей, града и смерчей. В городе продолжает действовать штормовое предупреждение. Резкое ухудшение погоды произошло 8 июля, когда на курорт обрушились ливни и ветер. Потоки воды снесли больше десятка автомобилей. Жителей кубанского поселка Мирный пришлось эвакуировать из-за подтопления около 150 домов и дворов. К ликвидации последствий ливня привлекли 146 человек и 55 единиц техники.

При этом уровень воды в реке Хорота в Сочи повысился до опасной отметки, сработали датчики, включены системы оповещения людей. Вечером 9 июля в Адлерском районе Сочи выпало 100 мм осадков, в Хостинском районе — 80 мм осадков. В мэрии предупреждали, что сильный ливень может продолжиться.