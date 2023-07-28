13 следовавших в Сочи самолетов ушли на запасной аэродром из-за ветра

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Из-за сильного ветра экипажи самолетов 13 рейсов в Сочи приняли решение об уходе на запасной аэродром в Минеральные Воды, сообщили в пресс-службе аэропорта Сочи.

При этом временные улучшения или «окна» позволили совершить безопасную посадку шести рейсам, говорится в сообщении.

28 июля в городе также закрыли пляжи из-за риска смерчей.

В середине июля в из-за сильных ливней в Сочи 17 самолетов ушли на запасные аэродромы для обеспечения безопасности пассажиров во время полетов.

Тогда в городе закрывали пляжи из-за ливней, града и опасности формирования смерчей. В Сочи было резкое ухудшение погоды. Потоки воды, по данным МЧС, снесли больше десятка автомобилей. В Хостинском районе оказались затоплены несколько жилых домов, часть жителей отселили в пункт временного размещения.