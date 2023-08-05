США призвали Россию разъяснить условия для возобновления зерновой сделки

США хотят от России разъяснений условий для возобновления зерновой сделки, заявил глава санкционного управления госдепартамента Джеймс О'Брайен на брифинге.

«Прежде всего России необходимо разъяснить, чего она просит. Она выдвинула ряд разных требований, все они касаются того, что различные российские институции не получают услуг от частного сектора», — сказал он. По словам О'Брайена, США обозначили готовность «помочь с любым из этих вопросов». Тем не менее, «неясно, что Россия посчитает успехом», — добавил он.

Зерновая сделка была заключена в июле 2022 года Россией и Украиной по отдельности при посредничестве Турции и ООН. Она включала в себя две части: черноморскую зерновую инициативу и меморандум о взаимопонимании между Россией и ООН. Первая часть касалась вывоза украинской сельхозпродукции из портов Одессы, Черноморска и Южного, вторая — снятия ограничений на российский сельхозэкспорт.

17 июля Россия объявила о приостановке участия в инициативе. Президент Владимир Путин говорил, что Москва вернется к сделке только после того, как будут выполнены ее требования, в частности переподключение Россельхозбанка в международной системе SWIFT, отмена ограничений на страхование и перестрахование судов, снятие запрета на доступ в порты.

3 августа госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что при возвращении России к зерновой сделке Вашингтон готов гарантировать для нее безопасность экспорта продовольствия. Вместе с этим он отметил, что заявления Москвы о том, что санкции препятствуют экспорту продовольствия и удобрений, некорректны. По его словам, «когда Россия отказалась от этой инициативы, она экспортировала больше зерна по более высоким ценам, чем когда-либо прежде».