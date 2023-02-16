Литва прекратила взаимодействие с Белоруссией по бесперебойному пропуску транспорта

Литва прекратила взаимодействие с Белоруссией по пропуску транспорта

Вильнюс прекратил взаимодействие с Минском по обеспечению бесперебойного потока транспорта через границу и увеличению пропускной способности автодорожных пунктов пропуска без указания причины

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Литва уведомила Белоруссию о прекращении взаимодействия по обеспечению бесперебойного потока транспорта через границу. Об этом сообщает белорусский погранкомитет в телеграм-канале.

«Служба охраны государственной границы при МВД Литвы в одностороннем порядке прекращает взаимодействие с таможенными и пограничными службами Белоруссии по обеспечению бесперебойного потока транспорта через границу и увеличению пропускной способности автодорожных пунктов пропуска», — говорится в сообщении.

Вильнюс не указал причины прекращения взаимодействия с Минском, подчеркнули в погранкомитете.

В белорусском погранкомитете заявили «РИА Новости», что решение Литвы может негативно сказаться на ситуации с бесперебойностью пересечения литовско-белорусской границы.

Накануне погранкомитет Белоруссии анонсировал, что с 16 февраля Литва закроет железнодорожный пункт пропуска Стасилос (с белорусской стороны — Бенякони). Через данный пункт пропуска прекратится движение грузового железнодорожного транспорта.

Вильнюсс уточнил, что возобновление грузовых перевозок через Стасилос планируется после установки стационарной системы рентгеновского контроля.

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