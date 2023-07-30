Бывшего посла Армении в России арестовали по делу о мошенничестве

Армен Смбатян и его сын, дирижер Государственного симфонического оркестра, а также еще один фигурант дела, по версии следствия, обманным путем заполучили земельный участок в Ереване, чем причинили ущерб в $2,5 млн

Армен Смбатян (Фото: Александр Натрускин / РИА Новости)

Бывшего посла Армении в России Армена Смбатяна и его сына, главного дирижера Государственного симфонического оркестра страны Сергея арестовали на два месяца по делу о мошенничестве, сообщает «Sputnik Армения». Смбатян был послом с 2002 по 2010 год.

По данным Генпрокуратуры республики, уголовное дело против Смбатянов (в сообщении ведомства приводятся только инициалы), а также предпринимателя А.П. было возбуждено 27 июля. Следствие считает, что фигуранты дела в 2012 году представили правительству фиктивную инвестиционную программу «Мир книги» на 800 млн драмов (более $2 млн по текущему курсу) по строительству многофункционального комплекса. Программа была приурочена к 500-летию книгопечатания в Армении и признанию ЮНЕСКО Еревана мировой столицей книги 2012 года.

В итоге через созданную незадолго до этого фирму «Сохоцентр» они обманным путем заполучили земельный участок в Ереване площадью 300 кв. м и стоимостью 166,1 млн драмов (более $432 тыс.), предоставленный в безвозмездное пользование Ереванской средней музыкальной школе. В результате бюджету был причинен ущерб на 966,1 млн драмов ($2,5 млн).

Накануне Смбатяны были задержаны, третий фигурант находится в розыске. Им предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.

Это не первое дело против экс-посла, связанное с отчуждением имущества. В 2021 году Смбатян обвинялся в том, что помог бывшему министру культуры и замглаве Армянского общества культурных связей с зарубежными странами Асмику Погосяну в незаконном оформлении земельного участка в Ереване, на котором находится здание, представляющее историко-культурную ценность. По версии следствия, здание и участок были проданы за $550 тыс. офшорной компании, зарегистрированной на Британских Вирджинских островах. Фирма принадлежала невестке Погосяна. Смбатяну тогда инкриминировалось содействие злоупотреблениям, превышение служебных полномочий и отмывание денег. В качестве меры пресечения ему был избран залог в 20 млн драмов (около $40 тыс. на тот момент).

Защита настаивала, что здание в центре Еревана нуждалось в реконструкции и инвестициях, поэтому было отчуждено. «Процесс отчуждения осуществлялся исключительно путем законных и прозрачных сделок, а посол Армен Смбатян никогда не был и не является акционером здания. Следовательно, обвинение по части легализации незаконного имущества не нуждается в комментариях», — говорил адвокат.