«Фонтанка»: пенсионер, который пытался поджечь военкомат во Всеволожске, покончил с собой

Пытавшийся поджечь военкомат пенсионер покончил с собой в Ленобласти

Фото: Никита Попов / РБК

В Ленинградской области пенсионер, который пытался поджечь военкомат, покончил с собой, сообщила «Фонтанка».

«76-летнего жителя Всеволожского района Ленобласти, которого задержали 2 августа с бутылками зажигательной смеси возле военкомата, нашли мертвым в собственной квартире», — пишет издание.

Утром против пенсионера завели уголовное дело — следствие обвинило мужчину в покушении на умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога. Его отпустили с обязательством о явке.

РБК обратился за комментарием в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти и следственное управление СК России по Ленобласти.

Телеграм-канал Mash писал, что злоумышленники внушили пенсионеру, что его квартира выставлена на электронном аукционе за 4,5 млн руб. Они сказали, что для сохранения жилья ему нужно продать его за 4 млн руб., перевести деньги «надежным людям» и совершить поджог, чтобы вернуть сумму.

За последнюю неделю в Петербурге несколько раз пытались поджечь военкоматы. Так, вечером 31 июля мужчина поджег двери военкомата в центре города и пытался протаранить ворота на легковом автомобиле. На следующее утро попытку совершила женщина, писала «Фонтанка». Она пришла в военкомат Кронштадтского и Курортного районов. Еще один инцидент — на Английском проспекте — произошел 2 августа.

Поджоги военкоматов в России происходят с начала военных действий на Украине. Случаи участились после объявления частичной мобилизации 21 сентября. В Генштабе предупреждали, что будут расценивать поджоги как теракты или публичные призывы к террористической деятельности.