Россия обвинила США в развязывании «тотальной гибридной войны»

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 8 февраля
EUR ЦБ: 75,91 (-0,13) Инвестиции, 07 фев, 15:53 Курс доллара на 8 февраля
USD ЦБ: 70,89 (+0,29) Инвестиции, 07 фев, 15:53
В Турцию отправилась еще одна группа спасателей и врачей из России Общество, 15:27
Крупнейшее за десятки лет землетрясение в Турции и Сирии. Главное Общество, 15:22
Семин не стал называть шагом вперед назначение Кержакова в кипрский клуб Спорт, 15:20
Военная операция на Украине. Главное Политика, 15:17
Платья из пульверизатора, нейросети и дипфейки: 10 громких трендов за год РБК и Omoda, 15:17
Шольц заявил о вреде конкуренции в поставках оружия Киеву Политика, 15:16
Концерты Дениса Мацуева отменили в Италии Политика, 15:12
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Эксперт ООН увидела в санкциях МОК «дискриминацию и больше ничего» Спорт, 15:11
Военным дали возможность оформлять билеты на поезд без очереди Общество, 15:10
Как инструмент OKR помог поднять оборот компании. Опыт Advisability Group Pro, 15:06
Глава Минстроя заявил о трехкратном росте ипотеки на частные дома за год Недвижимость, 15:05
Казахстан обязал приезжающих россиян иметь загранпаспорт для проживания Общество, 15:03
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 15:02
Капелло назвал назначение Кержакова в кипрский клуб неплохим вариантом Спорт, 15:02
Политика ,  
0 

Россия обвинила США в развязывании «тотальной гибридной войны»

МИД предупредил об угрозе прямого столкновения ядерных держав из-за действий США
МИД также отвергает претензии США о несоблюдении Москвой положений Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений и намерен ответить на «враждебные действия» Вашингтона
Вид на здание МИД РФ
Вид на здание МИД РФ (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Вашингтон, по сути, развязал против Москвы «тотальную гибридную войну», заявили в российском МИДе, предупредив, что ситуация чревата «реальной опасностью прямого военного столкновения двух ядерных держав».

«На этом фоне требования Вашингтона обеспечить, несмотря ни на что, возобновление инспекционной деятельности на российских объектах СНВ откровенно циничны, особенно в условиях, когда киевский режим попытался ударить по ним при явном военно-техническом и информационно-разведывательном содействии со стороны США», — говорится в заявлении.

Ведомство исключило ведение дел с Вашингтоном «как обычно» из-за «агрессивного курса» Соединенных Штатов с целью нанести России «стратегическое поражение» на Украине, а также нагнетания напряженности по всем направлениям двустороннего взаимодействия.

МИД добавил, что отвергает претензии США о несоблюдении Москвой положений Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), и намерен ответить на «враждебные действия» Вашингтона, которые, по мнению ведомства, ставят под вопрос актуальность положений соглашения.

Договор СНВ-3 был подписан в 2010 году, он предусматривал сокращение Москвой и Вашингтоном числа развернутых ядерных боезарядов до 1,5 тыс., а межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подлодок и стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев — до 700 единиц. Первоначально соглашение действовало до 5 февраля 2021 года, а при президенте Джо Байдене его продлили до 2026-го.

31 января The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на доклад Госдепартамента США, что отказ Москвы проводить инспекции в рамках ДСНВ Вашингтон расценивает как нарушение договора. Это первый раз, когда США выдвигают подобное обвинение. В Госдепартаменте это подтвердили.

Читайте на РБК Pro
Расслабьтесь, вас не слышат: как пережить подростковый возраст ребенка
Смену бизнес-модели в России могут обложить налогом. Когда есть риск
Цены на жилье падают по всему миру. Что это значит для экономики
Релокация в Армению: как работается там предпринимателям из России

В Кремле тогда заявили, что намеков на возможность диалога по продлению ДСНВ мало, но документ остается «фактически единственным» договором, который хотя бы гипотетически остается жизнеспособным. Он также обвинил США в «фактическом разрушении» договорно-правовой базы в сфере контроля над вооружениями и безопасности.
 

Авторы
Теги
Елена Чернышова
МИД СНВ США
Материалы по теме
США призвали Россию допустить инспекции в рамках СНВ-3
Политика
Экс-переговорщик США объяснила, почему сохранить ДСНВ в интересах России
Политика
Песков заявил о необходимости «хоть каких-то намеков» на диалог по ДСНВ
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter