Россия обвинила США в развязывании «тотальной гибридной войны»

МИД также отвергает претензии США о несоблюдении Москвой положений Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений и намерен ответить на «враждебные действия» Вашингтона

Вид на здание МИД РФ (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Вашингтон, по сути, развязал против Москвы «тотальную гибридную войну», заявили в российском МИДе, предупредив, что ситуация чревата «реальной опасностью прямого военного столкновения двух ядерных держав».

«На этом фоне требования Вашингтона обеспечить, несмотря ни на что, возобновление инспекционной деятельности на российских объектах СНВ откровенно циничны, особенно в условиях, когда киевский режим попытался ударить по ним при явном военно-техническом и информационно-разведывательном содействии со стороны США», — говорится в заявлении.

Ведомство исключило ведение дел с Вашингтоном «как обычно» из-за «агрессивного курса» Соединенных Штатов с целью нанести России «стратегическое поражение» на Украине, а также нагнетания напряженности по всем направлениям двустороннего взаимодействия.

МИД добавил, что отвергает претензии США о несоблюдении Москвой положений Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), и намерен ответить на «враждебные действия» Вашингтона, которые, по мнению ведомства, ставят под вопрос актуальность положений соглашения.

Договор СНВ-3 был подписан в 2010 году, он предусматривал сокращение Москвой и Вашингтоном числа развернутых ядерных боезарядов до 1,5 тыс., а межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подлодок и стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев — до 700 единиц. Первоначально соглашение действовало до 5 февраля 2021 года, а при президенте Джо Байдене его продлили до 2026-го.

31 января The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на доклад Госдепартамента США, что отказ Москвы проводить инспекции в рамках ДСНВ Вашингтон расценивает как нарушение договора. Это первый раз, когда США выдвигают подобное обвинение. В Госдепартаменте это подтвердили.

В Кремле тогда заявили, что намеков на возможность диалога по продлению ДСНВ мало, но документ остается «фактически единственным» договором, который хотя бы гипотетически остается жизнеспособным. Он также обвинил США в «фактическом разрушении» договорно-правовой базы в сфере контроля над вооружениями и безопасности.

