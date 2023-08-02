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Гладков сообщил об обстреле села Вязовое в Белгородской области

Гладков: ВСУ обстреляли село Вязовое Краснояружского района Белгородской области
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Военная операция на Украине
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

Село Вязовое Краснояружского района попало под обстрел со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

В результате обстрела никто не пострадал. Однако осколки снарядов повредили линии электропередачи.

Белгородская область наряду с другими граничащими с Украиной регионами России подвергается регулярным обстрелам со стороны ВСУ.

31 июля Гладков рассказал об обстреле села Ржевка в Шебекинском городском округе. Повреждения получили три частных дома. Также пострадали линии электропередачи. В результате обстрела никто не пострадал. 

Гладков сообщил об обстреле села Вязовое в Белгородской области
Гладков сообщил об обстреле села Вязовое в Белгородской области

Теги
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Белгородская область Вячеслав Гладков Военная операция на Украине обстрел ВСУ
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области

15 января 1969 года
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