Вслед за Белгородской областью оружие получила курская тероборона
Первая партия оружия для бойцов народной дружины (теробороны) Курской области поступила на базу, рассказал губернатор региона Роман Старовойт.
«Первая партия уже поступила на базу. В ближайшее время увеличим количество оружия до 300 единиц», — рассказал губернатор. По его словам, вопрос снабжения бойцов оружием прорабатывался в течение нескольких месяцев.
Утром 2 августа оружие получили бойцы теробороны из Белгородской области. Им выдали автоматы, противодроновые ружья и автомобили УАЗ.
Белгородский губернатор Вячеслав Гладков выступил с этой инициативой в конце мая, когда на территорию Грайворонского городского округа вошла группа диверсантов со стороны Украины.
В Кремле снабжение бойцов теробороны оружием назвали необходимой мерой на фоне атак и нападений со стороны Украины. А само снабжение войск происходит строго в соответствии с законом. При этом еще в начале июля глава рабочей группы по вопросам военной операции Андрей Турчак отмечал, что вопрос о правовом статусе отрядов теробороны не решен окончательно. Региональные власти обсуждают его с Росгвардией, ФСБ и Минобороны.