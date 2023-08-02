Вслед за Белгородской областью оружие получила курская тероборона

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Первая партия оружия для бойцов народной дружины (теробороны) Курской области поступила на базу, рассказал губернатор региона Роман Старовойт.

«Первая партия уже поступила на базу. В ближайшее время увеличим количество оружия до 300 единиц», — рассказал губернатор. По его словам, вопрос снабжения бойцов оружием прорабатывался в течение нескольких месяцев.

Утром 2 августа оружие получили бойцы теробороны из Белгородской области. Им выдали автоматы, противодроновые ружья и автомобили УАЗ.

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков выступил с этой инициативой в конце мая, когда на территорию Грайворонского городского округа вошла группа диверсантов со стороны Украины.

В Кремле снабжение бойцов теробороны оружием назвали необходимой мерой на фоне атак и нападений со стороны Украины. А само снабжение войск происходит строго в соответствии с законом. При этом еще в начале июля глава рабочей группы по вопросам военной операции Андрей Турчак отмечал, что вопрос о правовом статусе отрядов теробороны не решен окончательно. Региональные власти обсуждают его с Росгвардией, ФСБ и Минобороны.