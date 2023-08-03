МИД Норвегии: нет оснований говорить, что мы недружественная России страна

В Осло не увидели оснований считать свою страну недружественной к России

Виды Осло (Фото: Anna Jedynak / Shutterstock)

Нет оснований утверждать, что Осло ведет себя недружественно по отношению к Москве, к российским компаниям и гражданам, заявила министр иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельдт, передает телеканал TV2.

«Как соседние страны, мы заинтересованы в функционировании дипломатических отношений и каналов для контактов не в последнюю очередь в трудные времена», — заявила политик. Сегодняшнее обострение отношений связано с украинским конфликтом, однако «Россия сама может его прекратить», подчеркнула министр. Она также добавила, что в решении Москвы «нет ничего удивительного».

Правительство включило Норвегию в перечень иностранных государств, которые совершают недружественные действия против России.

Кабмин напомнил, что список может расширяться. Сейчас помимо Норвегии в него включены США, Чехия, Греция, Дания, Словения, Хорватия и Словакия.

На параде победы президент России Владимир Путин заявил, что для России нет недружественных народов ни на Западе, ни на Востоке.