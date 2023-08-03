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Война санкций ,  
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Песков не увидел близкой перспективы создания общих валют блоками стран

Песков усомнился в создании в ближайшее время общих валют объединениями стран
Сюжет
Война санкций
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Создание общих валют интеграционных объединений стран в ближайшей перспективе вряд ли реализуемо, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

«Ведутся экспертные обсуждения о возможности, целесообразности и реализуемости планов по введению национальной валюты каких-то интеграционных процессов. Это пока дискуссионный процесс, понятно, что он будет растянут по времени. В ближайшей перспективе вряд ли это реализуемо», — заявил Песков.

При этом Песков отметил, что использование национальных валют в расчетах между странами уже реальность. Их используют в расчетах между собой не только те страны, которые находятся под санкциями, но и другие, понимая выгодность этого режима для внешнеэкономической деятельности.

Создание единой валюты для расчетов между собой рассматривают страны БРИКС. Это станет одной из тем ближайшего саммита организации в августе. В БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка. Саммит пройдет 22 августа в Йоханнесбурге.

Однако в июле шерпа ЮАР в БРИКС Анил Суклал уточнил, что вопрос о введении общей валюты не стоит на повестке. Страны говорят только об углублении взаимной торговли в национальных валютах.

Он отметил, что члены организации продолжают искать способы частично отказаться от использования доллара в международной торговле.

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