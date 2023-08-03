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Боррель заявил о желании России сделать страны зависимыми от своего зерна

Боррель: Россия предлагает развивающимся странам зерно, чтобы сделать их зависимыми
Сюжет
Война санкций
Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС
Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Россия предлагает развивающимся странам дешевое зерно, чтобы сделать их зависимыми и усугубить экономическую и продовольственную нестабильность. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, передает Reuters со ссылкой на письмо политика.

«Это циничная политика преднамеренного использования продуктов питания в качестве оружия для создания новых зависимостей путем усугубления экономической уязвимости и глобального отсутствия продовольственной безопасности», — говорится в письме развивающимся странам и членам G20.

По мнению политика, Россия обращается к уязвимым странам с двусторонними предложениями о поставках зерна по сниженным ценам, «делая вид, что решает проблему, которую она сама создала». Он подчеркнул, что ЕС приложил все усилия, чтобы санкции не повлияли на поставки продуктов питания и удобрений в страны третьего мира.

Зерновая сделка была заключена год назад Россией и Украиной независимо друг от друга при посредничестве Турции и ООН. Сделку неоднократно продлевали, в последний раз — до 17 июля, однако после этого Россия приостановила участие в соглашении.

Накануне Кремль назвал реальным возвращение к сделке, если будут выполнены условия российской стороны. Среди них — переподключить «Россельхозбанк» к SWIFT, разблокировать зарубежные активы и счета отечественных компаний, которые связаны с производством и транспортировкой продовольствия и удобрений, возобновить поставки сельхозтехники и другие.

По итогам прошедшего в конце июля саммита Россия — Африка президент Владимир Путин анонсировал безвозмездные поставки зерна африканским странам. По его словам, «25–50 тыс. т мы начнем поставлять в течение ближайших трех-четырех месяцев».

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