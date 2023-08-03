Антонов обвинил Вашингтон в давнем нарушении ДСНВ

Соединенные Штаты давно нарушает дух и букву Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ или СНВ-3), заявил посол России в США Анатолий Антонов.

«[Вашингтон] отказался не только от заложенных в преамбуле ДСНВ установок, но и от соблюдения центральных лимитов Договора, ограничивающих количество стратвооружений. Нелегитимно вывел из-под засчета порядка 100 СНВ: пусковых установок БРПЛ (баллистических ракет подводных лодок. — РБК) и тяжелых бомбардировщиков», — сказал Антонов, комментируя доклад Госдепартамента США о причинах, по которым выполнение ДСНВ отвечает интересам национальной безопасности.

По мнению посла, более важным фактором, приведшим к кризису вокруг соглашения, стала гибридная война против России, развязанная США и нацеленная на «нанесение нам стратегического поражения». Антонов отметил, что призывы Вашингтона рассмотреть тематику ДСНВ в отрыве от общей геополитической ситуации «не выдерживают критики». Так, реальная цель США — «добиться доступа на российские базы СНВ», чтобы иметь информацию о развитии российского стратегического арсенала.

Договор СНВ-3 подписали президенты России и США Дмитрий Медведев и Барак Обама в 2010 году сроком на десять лет с возможностью продления еще на пять. Он вступил в силу в 2011 году и в 2021-м был продлен.



Согласно документу каждая сторона может иметь не более:



1550 готовых к использованию ядерных боеголовок;

не более 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подлодок (БРПЛ) и стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев;

не больше 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и тяжелых бомбардировщиков. Стороны также договорились о проведении взаимных инспекций.

Россия приостановила участие в ДСНВ 21 февраля. Об этом сообщил президент Владимир Путин, подчеркнув, что Россия именно приостанавливает действие документа, а не выходит из него. Президент США Джо Байден назвал решение Путина ошибочным, а в Госдепе его сочли «безответственным». При этом в российском МИДе заявили, что, несмотря на приостановку участия России в соглашении, Москва продолжит соблюдать ограничения, предусмотренные договором, и обмениваться уведомлениями с Вашингтоном о пуске баллистических ракет.