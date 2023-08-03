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Посол Китая заявил, что НАТО может спровоцировать холодную войну

Посол Китая Чжан Ханьхуэй: расширение НАТО может спровоцировать новую холодную войну

Расширение НАТО может привести к новой холодной войне, заявил ТАСС посол Китая в России Чжан Ханьхуэй.

«Продвижение НАТО на восток, в Азиатско-Тихоокеанский регион, лишь усилит региональную напряженность <...> [и] спровоцирует конфронтацию между лагерями и даже новую холодную войну», — сказал посол.

Чжан Ханьхуэй добавил, что Североатлантический альянс отклонился от целей Устава ООН, «заключающихся в развитии дружественных отношений между нациями и укреплении всеобщего мира». По его мнению, то, что делает НАТО, «вовсе не способствует делу дружбы, человечества и мира». Он обвинил альянс в том, что он два года подряд приглашал Японию, Австралию, Южную Корею и Новую Зеландию принять участие в саммите, а также в подписании индивидуальной программы партнерства со всеми четырьмя странами.

Посол подчеркнул, что расширение альянса в Азиатско-Тихоокеанский регион «разрушает самостоятельно установленные рамки своего географического охвата, вмешивается в сферу полномочий Совета Безопасности и нарушает ограничения Устава ООН в отношении региональных соглашений».

Ранее члены НАТО обсуждали возможность открытия в Японии офиса связи. Но президент Франции Эмманюэль Макрон посчитал, что географическое расширение альянса приведет к тому, что сфера его деятельности слишком далеко отойдет от первоначального, «североатлантического» фокуса. Премьер-министр Японии исключал возможность вступления в страны в блок, но, тем не менее, участвовал на саммите в Вильнюсе, который проходил 11-12 июля.

Теги
Китай НАТО Россия Азиатско-Тихоокеанский регион
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