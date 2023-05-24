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Премьер Японии исключил вступление страны в НАТО

Премьер-министр Японии Фумио Кисида: страна не планирует вступать в НАТО
При этом вопрос открытия представительства альянса в стране еще обсуждается, сказал Фумио Кисида
Фумио Кисида
Фумио Кисида (Фото: Kim Hong-Ji / Getty Images)

Япония не планирует вступать в НАТО, вопрос открытия в Токио представительства альянса еще обсуждается, заявил премьер-министр страны Фумио Кисида, передает Reuters.

В первой половине мая газета The Japan Times со ссылкой на источники сообщила, что в Японии могут открыть представительство НАТО. Министр иностранных дел страны Ёсимаса Хаяси подтвердил CNN, что переговоры на этот счет ведутся. Он указывал, причиной, по которой Токио рассматривает открытие офиса альянса, послужили события на Украине, в связи с чем мир стал «более нестабильным».

Кисида сообщил, что обсуждение вопроса идет, однако решений по нему пока не принято.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью The Washington Post в мае говорил, что «НАТО останется альянсом Северной Америки и Европы, оно не станет глобальным альянсом с членами из Азии».

НАТО и Япония развивают сотрудничество с начала 1990-х. В альянсе относят страну к государствам — «партнерам по всему миру». Токио и блок сотрудничают в таких областях, как морская безопасность и киберзащита.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Япония НАТО Фумио Кисида
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