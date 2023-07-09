NHK назвал препятствие для открытия офиса НАТО в Японии

Для открытия офиса связи в Японии необходимо согласие всех членов НАТО, но президент Франции Эмманюэль Макрон выступает против. Он считает, что сфера деятельности альянса отойдет от первоначального «североатлантического» фокуса

Эмманюэль Макрон (Фото: Carl Court / Getty Images)

Открытие офиса НАТО в Токио остается под вопросом из-за позиции французского президента Эмманюэля Макрона, который выступает против инициативы, сообщает телеканал NHK со ссылкой на дипломатические источники.

NHK отмечает, что для этого необходимо согласие всех стран — членов альянса. Тема будет обсуждаться на предстоящем саммите в Вильнюсе 11-12 июля. Япония не входит в НАТО и исключает возможность вступления в блок, но премьер-министр Фумио Кисида будет участвовать в мероприятии.

По данным телеканала, Макрон донес свою позицию до генсека НАТО Йенса Столтенберга.

О возражениях Парижа также написала Politico. Издание процитировало неназванного представителя Елисейского дворца, по словам которого, «НАТО географически ограничивается Северной Атлантикой». «НАТО — это Организация Североатлантического договора», — сказал он, добавив, что статьи 5 и 6 о коллективной обороне, которые лежат в основе альянса, также являются «географическими».

Члены НАТО в течение нескольких месяцев обсуждали возможность открытия в Японии офиса связи. Однако Макрон, по данным Politico, считает, что географическое расширение альянса приведет к тому, что сфера его деятельности отойдет слишком далеко от первоначального, «североатлантического» фокуса. Как писала Financial Times в июне, Макрон предположил, что этот шаг может подорвать доверие Китая к Европе. По данным источников издания, Франция не желает поддерживать ничего, «что способствует напряженности между НАТО и Китаем».

В то же время, по данным Bloomberg, Макрон отказался от давнего сопротивления Парижа расширению НАТО и «пытается наверстать упущенное», «расчищая путь» в блок Украине.

Столтенберг говорил в интервью CNN в мае, что открытие представительства в Японии поспособствует расширению сотрудничества НАТО со странами Индо-Тихоокеанского региона. У альянса есть десятки офисов и делегаций по всему миру, но большинство из них небольшие и предназначены лишь для упрощения контактов с местными правительствами и военными, отмечала FT.