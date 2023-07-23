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В Союзе староверов рассказали о предложении папы по встрече с патриархом

Севастьянов: папа римский предложил патриарху Кириллу встретиться в московском аэропорту
Папа Франциск и патриарх Кирилл последний раз очно встречались в аэропорту Гаваны в 2016 году. По словам главы Союза староверов Севастьянова, Франциск предлагает главе РПЦ встретиться во время дозаправки его самолета в Москве
Патриарх Кирилл и Папа Римский Франциск
Патриарх Кирилл и Папа Римский Франциск (Фото: ТАСС)

Папа римский Франциск предложил встретиться с патриархом Московским и всея Руси Кириллом в одном из аэропортов Москвы, когда самолет понтифика остановится там на дозаправку по пути в Монголию или обратно. Об этом ТАСС сообщил председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов — он утверждает, что у него был личный разговор с понтификом.

«Папа предлагает, чтобы не откладывать в долгий ящик, встретиться с патриархом Кириллом в одном из аэропортов Москвы, в Домодедово или Внуково, когда он полетит в Монголию. Тогда он должен будет в Москве в одном из аэропортов сесть на дозаправку», — сказал Севастьянов.

Он напомнил, что первая встреча патриарха Кирилла и папы римского состоялась в 2016 году в аэропорту Гаваны, поэтому сейчас можно провести аналогичную встречу. «Аэропорт считается транзитной зоной, нейтральной, это не вызвало бы противодействия со стороны тех, кто выступает против визита понтифика в Россию. Если со стороны патриарха будет отклик на это, то такая встреча могла бы произойти 31 августа по пути папы в Монголию. Или на обратном пути 4 сентября», — уточнил Севастьянов.

Папа римский Франциск совершит апостольский визит в Монголию с 31 августа по 4 сентября.

РБК направил запрос в Отдел внешних церковных связей Московского Патриархата.

Очная встреча патриарха Кирилла и папы римского Франциска должна была состояться в июне 2022 года в Иерусалиме. Однако в апреле того года, спустя два месяца после начала спецоперации на Украине, Франциск сообщил, что встречу пришлось отложить. При этом свои отношения с главой Русской православной церкви папа римский назвал «очень хорошими». «Сожалею, что Ватикану пришлось отложить вторую встречу с патриархом Кириллом, которую мы запланировали на июнь в Иерусалиме. Но наша дипломатия понимала, что наша встреча в это время может привести к большой путанице», — сказал он тогда.

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Несмотря на отмену личной встречи, главы Церквей продолжили общаться по телефону: с февраля 2022 года они несколько раз созванивались, обсуждая в том числе ситуацию на Украине.

Франциск после начала конфликта неоднократно заявлял, что хочет приехать в Россию и на Украину, а его потенциальный визит в Москву в июле прошлого года обсуждали государственный секретарь Ватикана, кардинал Пьетро Паролин и министр иностранных дел России Сергей Лавров. Понтифик также выражал желание лично встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

В мае с папой римским встречался президент Украины Владимир Зеленский. Встреча проходила в Риме. Зеленский отметил тогда, что Украина «очень заинтересована» в привлечении Ватикана к реализации именно ее мирной инициативы.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
При участии
Маргарита Овсянникова
Москва аэропорты встреча Папа Римский патриарх Кирилл
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