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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило об уничтожении украинского Starlink под Артемовском

Минобороны: войска уничтожили украинскую станцию связи Starlink под Артемовском

Российские войска уничтожили станцию спутниковой связи Starlink и пункт управления дронами под Артемовском. Об этом «РИА Новости» рассказал начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.

Также артиллеристы «Юга» уничтожили узел связи и «пикап с группой пехоты». Войскам подразделения удалось отразить атаку штурмовой группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Берховка в артемовском районе ДНР. «В первые минуты боя было уничтожено два танка и столько же боевых машин пехоты штурмовиков ВСУ», — уточнил Астафьев.

Группировка сил «Восток» в районе Угледара в ДНР уничтожила значительную часть военной техники украинских военных. Об этом заявил ТАСС начальник пресс-центра подразделения Олег Чехов. По его словам, это получилось благодаря грамотному управлению боевыми расчетами командования войск радиационной, химической и биологической защиты.

Также, отражая ночную атаку на населенный пункт Урожайное (поселок в Волновахском районе ДНР), российские войска смогли предотвратить выдвижение дополнительных резервов ВСУ. «При этом были созданы благоприятные условия для продвижения мотострелковых подразделений группировки восток на новые позиции, ранее занимаемые украинскими войсками», — отметил Чехов.

1 июля Минобороны сообщило об отражении 15 атак ВСУ на донецком направлении. Потери ВСУ на данном направлении составили более 265 человек. Кроме того, украинская сторона потеряла танк, два БМП, восемь автомобилей, две гаубицы «Мста-Б», а также одно орудие Д-20, утверждают в Минобороны.

Минобороны сообщило об уничтожении украинского Starlink под Артемовском
Минобороны сообщило об уничтожении украинского Starlink под Артемовском

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