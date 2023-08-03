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Убившего 11 человек в синагоге США приговорили к казни

Суд США приговорил к казни стрелка, убившего 11 человек в синагоге в 2018 году

Стрелка, убившего 11 человек в синагоге американского города Питтсбург в 2018 году, приговорили к смертной казни. Об этом сообщает CNN.

Как уточняет канал, это первый подобный приговор, вынесенный администрацией президента Джо Байдена, которая ввела мораторий на казни. Решение приговорить Роберта Бауэрса, который расстрелял верующих из винтовки, должно было быть единогласным, в противном случае он бы был приговорен к пожизненному заключению без права на досрочное освобождение.

27 октября 2018 года Бауэрс ворвался в синагогу «Древо жизни» во время службы в шаббат и открыл огонь по людям. Среди убитых — 97-летняя женщина и пара, поженившаяся в этой синагоге более 60 лет назад. Из шести выживших четверо были сотрудниками полиции, прибывшими на место происшествия. По информации источников телеканала CBS Pittsburg (KDKA), во время стрельбы мужчина кричал, что «все евреи должны умереть».

Бауэрс не признал вину в стрельбе по всем пунктам обвинения, среди которых - преступление на почве ненависти и нетерпимости.

Теги
синагога США стрельба смертная казнь
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