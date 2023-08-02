МВД: мужчина открыл стрельбу после драки во дворе дома в Балашихе

Мужчина открыл стрельбу после драки во дворе дома в Балашихе

Мужчина открыл стрельбу во дворе дома в подмосковной Балашихе после того, как вступил в перепалку и подрался с двумя другими, сообщает пресс-служба главного управления МВД по Московской области.

Инцидент произошел около одного из домов на улице Яганова. Ведомство пришло к выводу, что нападавший и еще один мужчина вступили в словесный конфликт с двумя другими людьми. Он перерос в драку, в ходе которой один из участников несколько раз выстрелил в оппонента из «предмета, конструктивно схожего с травматическим оружием».

После этого нападавший скрылся с места происшествия, а пострадавшего доставили в больницу с травмами.

Как уточняет телеграм-канал SHOT, драка началась вечером, около 22:00 мск. Стрельбу, по его данным, открыли во дворе дома ЖК «Пехра». В результате, как утверждает канал, ранения получили два человека, однако второй пострадавший от госпитализации отказался.

На кадрах, которые показал канал, видно, как один из мужчин гонится за другим и стреляет.

Ранее, 31 июля в подмосковном городе Чехов произошла драка между двумя группами мигрантов. В результате погибли два человека. Как уточняли в СК, драке предшествовал конфликт в одном из местных кафе.

Ведомство возбудило уголовное дело по п. «а, ж» ч. 2 ст. 105 УК (Убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой; предусматривает наказание вплоть до пожизненного заключения).