Медведев назвал «прогрессом» уголовное преследование Трампа

Медведев: раньше кандидатов в президенты США убивали, сейчас на них заводят уголовные дела

Дональд Трамп (Фото: Seth Wenig / Getty Images)

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил о прогрессе в США по устранению неугодных политиков: раньше их убивали, а теперь пытаются посадить в тюрьму. Об этом он написал в своем Twitter (соцсеть заблокирована по требованию Роскомнадзора).

«Раньше неугодных кандидатов в президенты США просто бы убили. Сейчас против них заводят уголовные дела и им предъявляют обвинения. Ну, прогресс налицо…» — гласит твит Медведева.

Запись бывшего президента России была опубликована на фоне уголовного преследования 45-го президента США Дональда Трампа, который осенью 2022 года объявил о своем участии в новой президентской гонке.

В ночь на 2 августа Трампу предъявили новые обвинения по делу о штурме Капитолия в январе 2021 года. Ему вменяют сговор с целью нарушения прав, сговор с целью обмана правительства, препятствование официальному расследованию и сговор для этого. По каждому из первых двух пунктов ему грозит до пяти лет лишения свободы, по последним — до 20.

Это уже третье обвинение, выдвинутое против экс-президента США. Еще одно связано с хранением в его резиденции во Флориде Мар-а-Лаго секретных документов (в обвинении 40 пунктов), первое же касается подлога финансовой документации (43 пункта), когда компании Трампа платили другим людям за молчание о подробностях его личной жизни. Например, одну из выплат получила порнозвезда Сторми Дэниелс — по документам это были расходы на оплату юридических услуг.

В истории США было шесть покушений на президентов, четыре из них закончились убийством глав государств: Авраама Линкольна, Джеймса А. Гарфилда, Уильяма МакКинли и Джона Кеннеди. Президенты Теодор Рузвельт и Рональд Рейган в результате покушений получили ранения.