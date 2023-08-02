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Путин наградил бойцов Росгвардии и МВД за действия при мятеже Пригожина

Путин вручил награды сотрудникам МВД и Росгвардии за противостояние мятежу Пригожина
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Дело о мятеже Пригожина
На церемонии в Кремле Путин наградил не только участников военной операции, но и сотрудников Росгвардии и МВД, которые «самоотверженно защищали конституционный строй» во время попытки мятежа 24 июня
Владимир Путин на церемонии награждения
Владимир Путин на церемонии награждения (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

На церемонии вручения государственных наград, которая прошла в Кремле 2 августа, президент Владимир Путин вручил ордена и медали не только участникам спецоперации на Украине, но и сотрудникам МВД и Росгвардии. Отчет о церемонии опубликован на сайте Кремля. Президент отметил их заслуги в событиях 24 июня, во время попытки мятежа ЧВК «Вагнер» под руководством Евгения Пригожина.

«Ордена и медали будут вручены сегодня сотрудникам Росгвардии и Министерства внутренних дел, которые 24 июня этого года самоотверженно защищали конституционный строй России», — сказал Путин.

По его словам, каждый из них проявил мужество и «сделал все возможное, чтобы исполнить служебный и гражданский долг».

Пригожин 23 июня обвинил российское военное руководство в ударе по позициям ЧВК и гибели нескольких бойцов. Утром следующего дня он заявил, что бойцы контролируют Ростов-на-Дону, а часть направилась в Москву с «маршем справедливости».

Минобороны назвало заявление Пригожина провокацией, а Путин сравнил действия бизнесмена с ударом в спину. В отношении основателя ЧВК «Вагнер» возбудили уголовное дело по статье об организации мятежа (ст. 279 УК).

Вечером 24 июня бойцы ЧВК развернулись и отправились в тыловые лагеря — после переговоров с белорусским президентом Александром Лукашенко. ФСБ прекратила дело против Пригожина, а ему самому позволили выехать в Белоруссию. Часть бойцов ЧВК переместилась в соседнее государство, их лагерь расположен в деревне Цель, в 20 км от города Осиповичи.

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По данным на конец июля, вербовка бойцов в ЧВК «Вагнер» остановлена на неопределенный срок, открывать центры по набору пока не планируется.

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Владимир Путин

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