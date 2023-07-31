Пригожин объявил о приостановке вербовки бойцов в ЧВК «Вагнер»

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

   

Лента новостей
Курс евро на 29 июля
EUR ЦБ: 99,96 (-0,26) Инвестиции, 28 июл, 18:28 Курс доллара на 29 июля
USD ЦБ: 90,98 (+0,96) Инвестиции, 28 июл, 18:28
Медведев написал о клоунах, манкуртах и «нежизнеспособной формуле мира» Политика, 12:51
Forbes назвал долларовыми миллиардерами владельцев Tether Крипто, 12:49
Губернатор пообещал поддержку канадскому хоккеисту в получении гражданств Спорт, 12:48
Песков заявил о всех возможных мерах защиты от атак беспилотников Политика, 12:48
Heineken заявила об обесценивании российских активов на €201 млн Бизнес, 12:48
Заряд будущего: пять причин хотеть электромобиль РБК и Evolute, 12:42
«Лучшее лекарство». Мадонна трогательно поблагодарила своих детей Life, 12:42
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
«Яндекс» оценил, как покупка квартиры влияет на траты россиян Недвижимость, 12:40
Кремль заявил об обеспокоенности событиями в Нигере Политика, 12:40
Глава IIHF объяснил задержку с решением по контракту российского вратаря Спорт, 12:39
Следствие не нашло следов диверсии в гибели главы МВД Украины Политика, 12:34
У меня все есть: как правильно распределять ресурсы в бизнес-процессах Pro, 12:31
Военная операция на Украине. Главное Политика, 12:31
Вышел тизер фильма «Холоп 2». Теперь перевоспитывать будут Аглаю Тарасову Life, 12:27
Дело о мятеже Пригожина ,  
0 

Пригожин объявил о приостановке вербовки бойцов в ЧВК «Вагнер»

Евгений Пригожин: ЧВК «Вагнер» приостановила вербовку бойцов на неопределенный срок
Сюжет
Дело о мятеже Пригожина
Пригожин подтвердил остановку набора в ЧВК «Вагнер» и пообещал возобновить ее, как только «Родине потребуется». По его словам, сегодня группа продолжает свою деятельность в Африке, а также в подготовительных центрах в Белоруссии
Фото: Сергей Аверин / РИА Новости
Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

ЧВК «Вагнер» приостановила вербовку бойцов на неопределенный срок и пока не планирует открывать новые центры по набору. Об этом сообщил основатель военной компании Евгений Пригожин, его голосовое сообщение опубликовано в близком к ЧВК телеграм-канале Grey Zone.

«В настоящий момент время открытия центров по набору [в ЧВК «Вагнер»] пока не определено. Для того, чтобы не было секретов и закулисных разговоров, я сообщаю — «Группа Вагнера» продолжает свою деятельность в Африке, а также в подготовительных центрах в Белоруссии <...> Пока мы не испытываем дефицита в личном составе, мы не планируем осуществлять новый набор», — заявил Пригожин.

По его словам, сегодня ЧВК определяется со следующими задачами, «контур которых все более и более отчетливо прорисовывается». «Безусловно, это задачи, которые будут совершаться во имя величия России», — добавил бизнесмен.

Он также отметил, что большая часть бойцов ЧВК по-прежнему находится в отпуске, поскольку перед этим у них был длительный период «очень напряженной работы».

Часть бойцов ЧВК переместилась в Белоруссию после попытки мятежа в России. ЧВК разместилась в лагере в деревне Цель, в 20 км от города Осиповичи.

В ночь на 24 июня Пригожин обвинил военное руководство России в ударе по позициям ЧВК и гибели нескольких бойцов и объявил о «марше справедливости». Минобороны эти данные опровергло и назвало провокацией. Утром 24 июня бойцы ЧВК заявили о взятии штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону, часть из них выдвинулись на Москву. Во время шествия колонны ЧВК из-за действий бойцов «Вагнера» погибли несколько российских военных. Посредником на переговорах выступил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он предложил бойцам ЧВК переместиться в один из бывших военных городков на территории Белоруссии.

Читайте на РБК Pro
От главы Renault-Nissan до тюрьмы: история «убийцы издержек» Карлоса Гона
Как сделать бизнес «неинтересным» для налоговиков — рекомендации
Топ-10 глобальных компаний с перспективами роста. Выбор Bloomberg
Азия обгоняет Запад. Как изменятся фондовые рынки к 2075 году

Президент России Владимир Путин в конце июня рассказал, что деятельность ЧВК обеспечивалась государством. По его словам, только с мая 2022 года по май 2023-го из бюджета на денежное содержание и стимулирующие выплаты ЧВК государство заплатило 86 млрд и 262 млн руб. Из них денежное содержание — более 70,3 млрд, стимулирующие выплаты — 15,8 млрд руб. Также 110,1 млн руб. было потрачено на страховые выплаты. Позже глава государства заявил, что юридически ЧВК «Вагнер», как и другие частные военные компании, не существует.

Ч. 5 ст. 13 Конституции России запрещает создавать в стране вооруженные формирования. В УК есть ст. 208, которая предусматривает наказание вплоть до 20 лет лишения свободы за их организацию, участие в них либо финансирование. Такой же максимальный срок предполагает ст. 359 «Наемничество».
 

Авторы
Теги
Персоны
Илья Пламенев Илья Пламенев
ЧВК Вагнер Евгений Пригожин Белоруссия Африка ЧВК
Евгений Пригожин фото

Евгений Пригожин

бизнесмен, владелец группы «Конкорд» и ЧВК «Вагнер»

1 июня 1961 года
Материалы по теме
Times узнала, почему Лондон не признал ЧВК «Вагнер» террористической
Политика
Верховный суд не стал менять статью о дискредитации ЧВК после мятежа
Политика
В Минске деятельность ЧВК «Вагнер» назвали обменом опытом, а не обучением
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter