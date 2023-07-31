Пригожин объявил о приостановке вербовки бойцов в ЧВК «Вагнер»

Пригожин подтвердил остановку набора в ЧВК «Вагнер» и пообещал возобновить ее, как только «Родине потребуется». По его словам, сегодня группа продолжает свою деятельность в Африке, а также в подготовительных центрах в Белоруссии

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

ЧВК «Вагнер» приостановила вербовку бойцов на неопределенный срок и пока не планирует открывать новые центры по набору. Об этом сообщил основатель военной компании Евгений Пригожин, его голосовое сообщение опубликовано в близком к ЧВК телеграм-канале Grey Zone.

«В настоящий момент время открытия центров по набору [в ЧВК «Вагнер»] пока не определено. Для того, чтобы не было секретов и закулисных разговоров, я сообщаю — «Группа Вагнера» продолжает свою деятельность в Африке, а также в подготовительных центрах в Белоруссии <...> Пока мы не испытываем дефицита в личном составе, мы не планируем осуществлять новый набор», — заявил Пригожин.

По его словам, сегодня ЧВК определяется со следующими задачами, «контур которых все более и более отчетливо прорисовывается». «Безусловно, это задачи, которые будут совершаться во имя величия России», — добавил бизнесмен.

Он также отметил, что большая часть бойцов ЧВК по-прежнему находится в отпуске, поскольку перед этим у них был длительный период «очень напряженной работы».

Часть бойцов ЧВК переместилась в Белоруссию после попытки мятежа в России. ЧВК разместилась в лагере в деревне Цель, в 20 км от города Осиповичи.

В ночь на 24 июня Пригожин обвинил военное руководство России в ударе по позициям ЧВК и гибели нескольких бойцов и объявил о «марше справедливости». Минобороны эти данные опровергло и назвало провокацией. Утром 24 июня бойцы ЧВК заявили о взятии штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону, часть из них выдвинулись на Москву. Во время шествия колонны ЧВК из-за действий бойцов «Вагнера» погибли несколько российских военных. Посредником на переговорах выступил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он предложил бойцам ЧВК переместиться в один из бывших военных городков на территории Белоруссии.

Президент России Владимир Путин в конце июня рассказал, что деятельность ЧВК обеспечивалась государством. По его словам, только с мая 2022 года по май 2023-го из бюджета на денежное содержание и стимулирующие выплаты ЧВК государство заплатило 86 млрд и 262 млн руб. Из них денежное содержание — более 70,3 млрд, стимулирующие выплаты — 15,8 млрд руб. Также 110,1 млн руб. было потрачено на страховые выплаты. Позже глава государства заявил, что юридически ЧВК «Вагнер», как и другие частные военные компании, не существует.

Ч. 5 ст. 13 Конституции России запрещает создавать в стране вооруженные формирования. В УК есть ст. 208, которая предусматривает наказание вплоть до 20 лет лишения свободы за их организацию, участие в них либо финансирование. Такой же максимальный срок предполагает ст. 359 «Наемничество».

