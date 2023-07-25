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Дело о мятеже Пригожина ,  
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Кремль назвал «чушью» данные о «бездействии» во время мятежа Пригожина

Песков назвал «чушью» оценки западных разведок о реакции властей на мятеж Пригожина
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Дело о мятеже Пригожина
Песков заявил, что информацию о «бездействии» властей во время мятежа Пригожина распространяют «люди, у которых нет информации». Источники The Washington Post утверждали, что Путина предупреждали о мятеже за два-три дня
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «чушью» информацию о том, что российские власти якобы почти не предпринимали никаких действий во время июньского мятежа основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Представитель Кремля заявил The Washington Post, что подобные данные распространяют «люди, у которых нет информации».

Газета пишет, что, по данным разведок Запада и Украины, российские службы безопасности предупредили президента Владимира Путина о возможном мятеже Пригожина как минимум за два-три дня. После этого были сделаны определенные шаги по усилению безопасности на нескольких стратегических объектах, в том числе в Кремле, но в остальном, утверждают источники, «никаких действий предпринято не было».

По утверждению неназванного представителя европейской службы безопасности, у российских властей «было время, чтобы пресечь [мятеж] и арестовать организаторов».

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин вечером 23 июня обвинил Минобороны в ударе по лагерю частной военной компании. Министерство это опровергало. На следующий день, 24 июня, силы «Вагнера» захватили штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону и направили колонны с военной техникой в сторону Москвы.

Путин назвал действия Пригожина вооруженным мятежом, предательством и ударом в спину. ФСБ возбудило против основателя ЧВК уголовное дело.

По итогам состоявшихся в тот же день переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко Пригожин заявил о решении развернуть силы ЧВК «Вагнер» и отправить их в тыловые лагеря. Дело против бизнесмена прекратили. Ему было позволено выехать в Белоруссию. Аналогичный вариант (или заключение контракта с Минобороны) был предложен бойцам ЧВК «Вагнер».

27 июня Путин выступил перед силовиками и военными, заявив, что те «фактически остановили гражданскую войну». По его оценке, люди, устроившие мятеж, поняли, что армия и народ — «не с ними».

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщал, что ЧВК «Вагнер» будет сотрудничать с белорусскими военными. Бойцам частной военной компании также было предложено разместиться в палаточном лагере в Могилевской области.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Дмитрий Песков Евгений Пригожин мятеж Владимир Путин ЧВК Вагнер
Евгений Пригожин фото

Евгений Пригожин

бизнесмен, владелец группы «Конкорд» и ЧВК «Вагнер»

1 июня 1961 года
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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