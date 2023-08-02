В Кишиневе задержали водителя Mercedes, врезавшегося в посольство России

Фото: politiarepubliciimoldova / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)

В Кишиневе задержан водитель Mercedes, который протаранил ворота посольства России и скрылся с места аварии. Об этом сообщает генеральный инспектор полиции Молдавии в Facebook (соцсеть принадлежит Meta — запрещенной в России экстремистской организации).

ДТП произошло в 06:00 утра, во время инцидента никто не пострадал.

Полиция догнала водителя, однако он отказался останавливаться. Началась погоня, в ходе которой были повреждены еще два автомобиля. Водителя удалось остановить только у города Стрешаны в 23 км от Кишинева. Полиция продолжает расследование.

В октябре 2022 года у посольства России в Молдавии прошла акция, которую российские дипломаты назвали враждебной: неизвестные нанесли на ограждение оскорбительные надписи и попытались проникнуть в здание. Кроме того, здание получило повреждения из-за выстрелов петард. Российская сторона считает, что инцидент стал возможен «при попустительстве местных властей».