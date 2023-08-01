Лукашенко заявил о попадании Белоруссии в «международный замес»

Александр Лукашенко (Фото: Пресс-служба президента Белоруссии / ТАСС)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал ядерное оружие фактором безопасности, но выразил надежду, что его никогда не придется применять, передает БелТА.

«Мы люди мирные. Мы навоевались за свою историю. Я не хочу, чтобы мой народ, особенно при мне, воевал. Мы оружием не бряцаем, но готовимся в любой момент защитить свою страну», — сказал он.

Лукашенко заявил, что Белоруссия попала «в приличный международный замес» на фоне попыток США «разрушить Европу», которая является их «сильным соперником». Причем оплотом Штатов, по словам белорусского лидера, являются Великобритания и Польша.

«Польша еще нам подкинет проблем. Не поляки, они умные люди. Но с ума сошли руководители», — добавил он.

Президент России Владимир Путин в конце марта объявил о планах разместить российское тактическое ядерное оружие на территории Белоруссии, объяснив это в том числе американской политикой по размещению ядерного оружия в Германии, Турции, Нидерландах, Италии и других странах Европы.

В мае Лукашенко сообщил, что места для хранения оружия готовы и уже началось его перемещение. Путин 16 июня рассказал, что первые ядерные заряды уже доставлены в Белоруссию, а до конца 2023 года работа будет завершена.

На этом фоне премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшаве для укрепления безопасности нужно присоединиться к программе НАТО Nuclear Sharing, которая позволяет размещать ядерное оружие в странах альянса, которые им не обладают.

В России к идее Варшавы отнеслись негативно. В Кремле заявляли, что этот шаг приведет к росту напряженности в регионе.