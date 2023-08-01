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Песков рассказал об «определенных нюансах» в деле расширения БРИКС

Песков: в вопросе расширения БРИКС существуют определенные нюансы
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В вопросе расширения БРИКС существуют определенные нюансы, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге, передает корреспондент РБК.

«Действительно, в рамках БРИКС существуют определенные нюансы среди членов к теме расширения. И все эти нюансы, конечно же, будут обсуждаться в ходе предстоящего саммита», — сказал он на просьбу прокомментировать статью Bloomberg о том, что Индия и Бразилия выступили против попытки Китая быстро расширить формат БРИКС.

В 2006 году Бразилия, Россия, Индия и Китай создали группу БРИК (BRIC). ЮАР вступила в нее в 2010-м, трансформировав ее в БРИКС (BRICS).

Песков заявил, что «все больше стран делают заявления о своих намерениях присоединиться» к БРИКС. Пресс-секретарь отметил, что интерес свидетельствует о «большом потенциале объединения», а также о его «растущем авторитете» и «прикладном значении».

28 июля Bloomberg со ссылкой на чиновников сообщил, что Индия и Бразилия выступили против попытки Китая быстро расширить формат БРИКС. Бразилия опасается, что стремление десятков стран присоединиться к альянсу усиливает озабоченность Запада по поводу того, что БРИКС хочет стать противовесом США и ЕС. Индия, в свою очередь, желает видеть более строгие правила вступления в организацию.

Шерпа ЮАР в БРИКС Анил Суклал говорил, что более 20 стран на формальном и неформальном уровне заявили об интересе к вступлению. Среди них — Алжир, Афганистан, Бахрейн, Белоруссия, Венесуэла, Египет, Зимбабве, Мексика, Нигерия, Никарагуа, Пакистан, Сенегал, Сирия, Судан, Таиланд, Тунис, Турция и Уругвай.

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Новый банк развития (НБР), созданный странами БРИКС в 2014 году, 27 июля сообщил, что пока не рассматривает новые проекты в России, поскольку действует в соответствии с международными ограничениями, заявила глава банка Дилма Руссефф.

«НБР подтверждает, что не рассматривает новые проекты в России и действует в соответствии с действующими ограничениями на рынках финансов и международных капиталов. Любые предположения об обратном — необоснованны», — говорится в заявлении Руссефф.

Новый банк развития (НБР) с капиталом $100 млрд и штаб-квартирой в Шанхае был создан странами БРИКС — Бразилией, Россией, Индией, Китаем и ЮАР — в 2014 году. Цель деятельности банка — финансирование инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в государствах БРИКС и развивающихся странах.

О том, что Боливия уведомила БРИКС о желании присоединиться к объединению, глава МИДа Рохелио Майта сообщил 1 августа 2023 года.

По его словам, президент Луис Арсе направил соответствующее уведомление в начале лета, 12 июня. Министр добавил, что страна будет участвовать в саммите БРИКС в Йоханнесбурге 22–24 августа. Майта отметил, что страна стремится укрепить сотрудничество с членами БРИКС. 
 

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