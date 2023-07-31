Число погибших при крушении вертолета на Алтае выросло до пяти

Фото: ТАСС

Число погибших при крушении вертолета в селе Тюнгур в Республике Алтай выросло до пяти: в больнице умерла пострадавшая женщина, которая находилась в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщил минздрав Алтайского края, куда доставили раненых. Ранее МЧС заявляло о четырех жертвах.

«Несмотря на старания врачей, одна из женщин в крайне тяжелом состоянии с термическими поражениями до 95% в выходные скончалась», — сказали в ведомстве.

Сейчас под медицинским наблюдением остаются еще два человека — мужчина и женщина. Состояние пациентки оценивается как крайне тяжелое. Мужчине оказали необходимую помощь, после этого его перевели в Центр термических поражений.

Частный вертолет Ми-8 упал при заходе на посадку в селе Тюнгур у границы с Казахстаном 27 июля. При падении вертолет задел электрические провода, после чего начался пожар. На борту находились 16 человек. Пятеро из них погибли, девять человек получили ранения. Еще двоим медицинская помощь не понадобилась, говорили в МЧС. Как уточнил глава комитета по приключенческому туризму Российского союза туриндустрии (РСТ) Вадим Мамонтов, вертолет перевозил туристов.

Из-за повреждения линии электропередачи без света остались села Тюнгур и Кучерла с населением около 2 тыс. человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ст. 263 УК). Виновным в совершении этого преступления грозит до 15 лет лишения свободы.