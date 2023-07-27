На Алтае упал вертолет Ми-8

Шесть человек погибли при падении вертолета Ми-8 с туристами на Алтае

Вертолет, выполнявший коммерческий рейс, упал в селе Тюнгур, где расположены популярные турбазы и начинаются маршруты на гору Белуху. Погибли шесть человек

Крушение вертолета Ми-8 (Фото: МЧС России)

В Республике Алтай упал частный вертолет Ми-8 при заходе на посадку в населенном пункте Тюнгур (Усть-Коксинский район близ границы с Казахстаном), сообщили РБК в пресс-службе МЧС.

По предварительным данным ведомства, он задел электрические провода, начался пожар.

По данным источника ТАСС в экстренных службах, во время аварии погибли шесть человек, один пострадал. Такое же число погибших приводит «Интерфакс». По данным агентства, вертолет перевозил туристов.

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Позднее в пресс-службе МЧС России РБК подтвердили информацию о шестерых погибших и семи пострадавших. На борту, по данным ведомства, было 13 человек.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения. На место происшествия выехали криминалисты.

Телеграм-канал «112» передает, что вертолет выполнял коммерческий рейс, он принадлежит «Алтай Авиа».

«Все комментарии — ГУ МЧС», — сообщили РБК в авиакомпании «Алтай Авиа».

На борту вертолета Ми-8 находились 12 пассажиров и три члена экипажа, сообщили РБК в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре. «Транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов», — заявили в ведомстве.

В пресс-службе Росавиации заявили РБК, что вертолет перевозил экскурсионную группу.

Вблизи села Тюнгур расположены турбазы, оттуда начинаются многие маршруты на гору Белуху.