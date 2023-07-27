На Алтае упал вертолет Ми-8
В Республике Алтай упал частный вертолет Ми-8 при заходе на посадку в населенном пункте Тюнгур (Усть-Коксинский район близ границы с Казахстаном), сообщили РБК в пресс-службе МЧС.
По предварительным данным ведомства, он задел электрические провода, начался пожар.
По данным источника ТАСС в экстренных службах, во время аварии погибли шесть человек, один пострадал. Такое же число погибших приводит «Интерфакс». По данным агентства, вертолет перевозил туристов.
Позднее в пресс-службе МЧС России РБК подтвердили информацию о шестерых погибших и семи пострадавших. На борту, по данным ведомства, было 13 человек.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения. На место происшествия выехали криминалисты.
Телеграм-канал «112» передает, что вертолет выполнял коммерческий рейс, он принадлежит «Алтай Авиа».
«Все комментарии — ГУ МЧС», — сообщили РБК в авиакомпании «Алтай Авиа».
На борту вертолета Ми-8 находились 12 пассажиров и три члена экипажа, сообщили РБК в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре. «Транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов», — заявили в ведомстве.
В пресс-службе Росавиации заявили РБК, что вертолет перевозил экскурсионную группу.
Вблизи села Тюнгур расположены турбазы, оттуда начинаются многие маршруты на гору Белуху.